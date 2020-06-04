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中嘉槓上凱擘！2大有線電視集團爆授權費爭議求助NCC調處

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▲▼中嘉集團擁有百萬有線電視用戶，是灣地區有線電視多系統經營者(MSO)，旗下也有頻道代理業務（圖／翻攝中嘉官網）
▲中嘉集團擁有百萬有線電視用戶，是台灣有線電視多系統經營者(MSO)，旗下也有頻道代理業務。（圖／翻攝中嘉官網）

記者陳世昌／台北報導

繼頻道代理商「大享」與全國、北都有線電視發生授權費爭議之後，號稱國內規模第二大、旗下有11個頻道的代理商「全球數位媒體」也向NCC申請與富邦凱擘旗下12家系統108年授權費爭議調處。NCC官員證實，已收到調處案申請，目前正安排調處會議。這次可說是兩大有線電視MSO集團近年來難得一見的檯面上衝突，所幸雙方並沒有通知要下架，應不致發生斷訊風波。

中嘉網路旗下共11家有線電視系統，合計111萬收視戶市佔逾20%，其轉投資的「全球數位媒體」頻道代理公司，共代理《八大第一台》、《八大綜合台》、《八大戲劇台》、《八大娛樂台》、《TVBS歡樂台》、《TVBS新聞台》、《TVBS》、《中天新聞台》、《中天綜合台》、《中天娛樂》、《Discovery》等11個頻道，其中不乏高收視、受歡迎頻道。
 
「全球數位媒體」背後有中嘉網路111萬戶的支持，可說是有線電視業界最有實力的集團之一，如今卻與另一個有線電視大集團凱擘發生授權費爭議，可說是兩大有線電視MSO集團近年來難得一見的檯面上衝突，且無法達成共識而需要NCC介入。

我國頻道代理商、代理頻道及關係企業參考資訊
▲▼我國頻道代理商、代理頻道及關係企業參考資訊（圖／NCC 109年2月傳播政策白皮書）▲▼我國頻道代理商、代理頻道及關係企業參考資訊（圖／NCC 109年2月傳播政策白皮書）

▲我國頻道代理商、代理頻道及關係企業參考資訊（圖／NCC 109年2月傳播政策白皮書內容）

業界人士指出，如今已是109年6月，「全球數位媒體」去年108年一整年數億元的頻道代理費已先付清，卻卡在凱擘12家系統收不到授權費，不得已之下只能求助NCC幫忙調處。

「全球數位媒體」除了與凱擘之間的授權費爭議，也向NCC申請與北都數位有線電視在6月12日進行107、108年的授權費爭議調處。

NCC表示，目前收到的調處案資料，中嘉「全球數位媒體」與富邦凱擘12家系統有申請授權費爭議調處，中嘉12家系統與富邦系列的大享、優視、浩鳴等3家代理商之間沒有爭議調處案。

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