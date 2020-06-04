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教學也能作公益！TutorMeet+讓全台學子停課不停學

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圖、文／分眾傳媒提供

▲分眾傳媒董事長林昱（左）與TutorABC總經理黃嘉琦（右）合作拍攝公益影片，一起為台灣的防疫人員加油。（圖／分眾傳媒提供）
▲分眾傳媒董事長林昱（左）與TutorABC總經理黃嘉琦（右）合作拍攝公益影片，一起為台灣的防疫人員加油。（圖／分眾傳媒提供）

線上英語教學平台的龍頭TutorABC總經理黃嘉琦，日前與分眾傳媒董事長林昱合作進行公益影片拍攝，為台灣第一線的醫護人員加油，林昱說：「黃總名字的嘉，加上我的姓，就是嘉林，希望台灣每天的確診人數都是加零。」除了拍影片，林昱也和黃嘉琦聊起了面對疫情的經營之道。

黃嘉琦表示，早在學校宣布停課、延後開學時，公司就決定提前將 「TutorMeet+」教學互動平台，全面開放給學校、政府等有需要的機關申請，她說，「沒有人知道疫情停課的時間會有多長，我們當下只想盡快把我們的平台工具開放，孩子的教育非常重要不容耽誤，我們的平台功能完整的複製了整個課室的整個情境跟狀況，甚至更好。」

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▲TutorABC的T館的設計與傳統學習機構不同，主打科技創新的沈浸式學習空間（圖／分眾傳媒提供）
▲TutorABC的T館的設計與傳統學習機構不同，主打科技創新的沈浸式學習空間。（圖／分眾傳媒提供）

疫情之下，許多消費型態與生活模式改變，像是「宅居經濟」、「兩點一線式生活圈」，而部分公司、學校採遠端上班、遠端教學的方式，順勢也帶動了遠端作業的未來新趨勢，也因此在疫情期間，TutorABC的使用率與用戶數不減反增。

對此，黃嘉琦表示，「這次疫情剛好是個讓消費者重新認識線上教育的機會，過去在消費者的認知裡，可能就是學生只能觀看線上已錄製好的教學影片，亦或是傳統的視訊通話，其實教育裡面最彌足珍貴的就是老師跟學生之間的互動，這也是我們做教育的人最在乎的價值。」

▲TutorABC的T館擁有三層樓高的室內螺旋溜滑梯，將學習空間打造成熱門打卡地點。（圖／分眾傳媒提供）
▲TutorABC的T館擁有三層樓高的室內螺旋溜滑梯，將學習空間打造成熱門打卡地點。（圖／分眾傳媒提供）

提到了與分眾傳媒的緣份，黃嘉琦說，TutorABC過去在使用分眾傳媒的廣告服務時發現，受眾在住家、辦公室及往返交通的「兩點一線」範圍裡，能夠感受到非常密集的行銷溝通，在這個潛移默化的過程中，接收廣告資訊的場域，逐漸與生活型態結合，且能有更多的實際應用，進而創造出更多的價值，而這一席話也讓林昱驚呼回應，「黃總經理，您真是我們的最佳代言人。」

最後，黃嘉琦也向林昱分享過去自己在品牌操作的經驗，「品牌之所以能夠在市場上持續競爭，關鍵在於你的服務能不能真正做到符合客戶的極致需求，產品必須不斷的精進，永遠以客戶優先做為產品發展的終極指標，透過重點的行銷包裝讓消費者更認識我們，進而宣達我們想要提供給消費者最好的服務。」

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TutorMeet+分眾傳媒林昱TutorABC黃嘉琦疫情公益兩點一線

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