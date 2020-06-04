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振興經濟來了！銀行業將砸逾10億元預算　鼓勵員工國內旅遊、教育訓練

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▲新冠肺炎疫情趨緩，搭乘公車、高鐵等大眾運輸仍要配合戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲銀行編列預算辦理員工國內旅遊、教育訓練，除了獎勵銀行員工在疫情期間協助紓困之外，也可以振興國內經濟。（圖／記者林敬旻攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

金管會銀行局副局長莊琇媛今（4）日，銀行員工在新冠肺炎（COVID-19）積極配合辦理政府的紓困，工作相當辛苦，所以金管會也鼓勵銀行在疫情稍緩之下，鼓勵員工國內旅遊、教育訓練及自行旅遊，初步估計有13.6億元的金額；加上員工旅遊的自行消費，可以帶動更多的商機，促進國內經濟，銀行公會理事長呂桔誠表示，目前銀行還在陸續增加中，預計年底上看20億元。

莊琇媛參加銀行公會所舉辦「平安出遊，快樂消費，協力振興」的記者會。莊琇媛表示，在疫情爆發的期間，政府推出很多政策，包含協助企業、個人等紓困貸款，各銀行業配合政府投入許多人力、物力，銀行行員配合政府政策要解答企業、勞工與個人的各項疑問，所以每個行員都相當辛苦。

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所以金管會4月不只鼓勵本國銀行配合政府政策辦理紓困貸款之外，也希望在疫情稍微舒緩之後，本國銀行可以獎勵這些努力辦理紓困貸款的優秀員工。

根據了解，所以銀行透過員工旅遊、教育訓練與補助員工自行旅遊上在各行業來說是最優，的同時行政院也公布了振興三倍券的內容，也希望銀行響應政府的政策，鼓勵銀行取之於社會、用之於社會，促進國內的消費。據悉銀行振興經濟辦理這三項包含員工旅遊、教育訓練與補助員工旅遊的預算金額就有13.6億元，再加上員工旅遊時的自行消費，可以帶動相關的商機，提振國內的經濟。

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