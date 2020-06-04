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趕在東奧前！日本目標2021上半年讓民眾接種新冠疫苗

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▲▼上班尖峰時段的日本地鐵人潮。（圖／路透）

▲日本政府有意趕在東京奧運前，讓民眾接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省傳出，將致力於2021年上半年讓民眾依序施打新冠疫苗，目標在延期至2021年的東京奧運與帕運會舉辦前開放施打疫苗。

根據《讀賣新聞》報導，日本政府已經在2020年度的第2次修正預算案中，編列疫苗製造的相關經費，投入於疫苗的原料製作與生產線設置。厚生勞動省也將以2021年上半年為期限，希望屆時能夠達成依序讓民眾接種新冠肺炎疫苗的目標。據了解，日本政府將東京奧運視為一個分界線，希望能在此之前打造出一個能夠接種疫苗的環境。

據了解，目前各國已經有10種新冠疫苗開始臨床實驗，日本企業也計畫於今年夏天後進行疫苗臨床實驗。

日本知名製藥公司塩野義製藥也透露，目前正在研發新冠疫苗，希望能在2021年1月提供醫護人員施打。如果臨床試驗順利，將會盡快擴充生產體制，在2021年秋天普及疫苗供給。

另一方面，台灣國衛院也積極投入疫苗與藥物開發，最快在秋天能進入人體臨床試驗。有關疫苗量產的關鍵時程，國衛院院長梁賡義表示，預計第三期可以在明年4、5月完成，屆時也會同步準備量產，只要疫苗通過核准，就會投入生產，預計先量產約100萬劑，會先讓醫護人員優先施打。

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