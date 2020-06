10警出任務全失蹤…貨車內傳惡臭！　一開驚見7屍體「肢解成塊」還裝袋

記者黃心瑀/綜合報導

墨西哥著名的度假勝地科利馬州(Colima)日前出現一輛小貨車,並且不時散發處陣陣惡臭,警方在接獲民眾報案過後前去檢查,竟然在車內發現7具「被肢解」的屍體,經過確認,這些屍體正是前往哈利斯科州(Jalisco)出任務、失蹤幾天的10人警察部隊中的其中7人。

Dismembered bodies of seven kidnapped police officers found dumped in a van https://t.co/VjAIFx6SXL