玩壞遊戲機！9歲男童遭狠繼母「塞行李箱7小時」亡

▲誰能承受塞在行李箱長達7個小時？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者崔子柔／綜合報導

南韓一名9歲男童疑因把遊戲機弄壞了不敢說實話，讓繼母氣得把他關在行李箱長達7個小時，直到發現男童沒有了反應才趕緊送醫。男童靠呼吸器維持3天生命，於昨（3）日晚間6時30分宣告不治。

綜合南韓媒體報導，國小3年級的9歲男童在本月1日開學，當天疑似把遊戲機玩壞了，但他不敢老實告知，結果被繼母發現，繼母氣得把男童關進一個長50公分、寬70公分的行李箱裡。後來發現男童在箱裡小便，更是氣得又把他關進另一個長44公分、寬60公分的行李箱，之後便出門3小時。

直到繼母回家後，男童當天整整已被關了7個小時，沒想到當後母打開行李箱一看，發現男童心贓已經停止，才趕緊送往天安醫院急救。男童靠呼吸器維持了3天，在昨日晚間6點30分宣告不治。

▲男童不是第一次受到繼母虐待。（圖／取自免費圖庫123RF）

據悉，男童父親當天因為工作不在家，家裡只有男童、繼母及繼母的2名孩子，警方調查發現，男童在上月5日南韓兒童節也因為頭部受傷就醫，而且身上有受虐現象，當時繼母就有被警方約談。

繼母在本次調查時一併承認了上月的罪刑，她表示「是因為他不聽話」、「他違反了紀律」。目前警方已將繼母逮捕原因從「兒童虐待傷害」改為「兒童虐待致死」，也會繼續調查男童父親是否對繼母的虐待行為視而不見。明日韓國國立科學調查研究院將進行屍體解剖，進一步確認死因。

▼黃衣女子為後母。（影／翻攝自youtube／연합뉴스 Yonhapnews）