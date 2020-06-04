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梅根首談佛洛伊德之死「點名這幾人」！　坦言不該保持沉默：人命很重要

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▲▼ 薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）3日首度公開談及「非裔男子佛洛伊德之死」。（圖／路透）

▲梅根3日首度公開談論佛洛伊德事件。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）3日晚間在一場高中畢業典禮的演說中，首度公開談及「非裔男子佛洛伊德之死」。她說，經過多日沉默與考量，她還是決定公開來談談佛洛伊德的事件，因為他的性命很重要，先前因種族議題喪命的人也同樣重要，且過去一周蔓延全美的暴力示威抗議絕對能用「毀滅性」來形容。

CNN報導，加州洛杉磯聖心高中（Immaculate Heart High School）3日晚間舉行畢業典禮，梅根以事前錄製影片的方式「現聲」，也首度針對佛洛伊德死亡事件做出回應。她提到，「佛洛伊德的生命很重要，布倫娜泰勒（Breonna Taylor）的生命很重要，費蘭多卡斯提（Philando Castile）的生命很重要，塔米爾萊斯（Tamir Rice）的生命很重要，還有很多我們知道或不知道的人的名字，也都很重要。」

今年3月，非裔女急救員布倫娜泰勒在家中遭警員連開數槍身亡；2016年，擁有槍枝合法執照的非裔青年費蘭多卡斯提，因車上有槍被警方擊斃；2014年，當年12歲的非裔男孩塔米爾萊斯在公園玩玩具槍，隨後被警方擊斃。

「我想要說一些對的話，但我意識到，唯一能說是錯誤的事情，就是什麼也不說」，梅根坦言，過去這段時間，她相當猶豫是否要針對全美示威抗議發表看法，因為不想讓她口中的幾句話，再度引來外界批評；但歷經數日的沉默，她最終還是決定說出內心的看法，因為曾有一位老師說過，「要永遠記住，把別人的需要至於自己的恐懼之上……這句話始終伴隨著我，在過去的這一個星期，我比以往任何時候都想得還要更多。」

憶起1992年奪走53條人命的洛杉磯暴動，她說，當年她就住在洛杉磯，年約11歲、12歲左右，那時的一連串失序行為，也是由種族主義所引發，「我知道，你們知道非裔人士的性命很重要，所以對於你們未來將要在這個世界上做的事情，我感到很激動。」

梅根表示，「你們將會以一種從未有過、更有力的方式來表達你們的聲音，因為大部分的你們都已經年滿或即將滿18歲，你們可以去投票，與那群用不同角度看世界的人們產生共鳴。」

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▼佛洛伊德伴侶華盛頓（Roxie Washington）以及6歲女兒吉安娜（Gianna）。（圖／路透）

▲▼佛洛伊德的伴侶華盛頓（Roxie Washington），以及6歲女兒吉安娜（Gianna）。（圖／路透）

▼美國示威者走上街頭抗議。（圖／路透）

▲美國,華盛頓特區,示威,佛洛伊德,George Floyd。（圖／路透）

▲美國,明尼蘇達州,佛洛伊德,George Floyd,明尼亞波里斯,Minneapolis,示威。（圖／路透）

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