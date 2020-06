梅根首談佛洛伊德之死「點名這幾人」！　坦言不該保持沉默：人命很重要

▲梅根3日首度公開談論佛洛伊德事件。(圖/路透)

記者詹雅婷/編譯

薩塞克斯公爵夫人梅根(Meghan Markle)3日晚間在一場高中畢業典禮的演說中,首度公開談及「非裔男子佛洛伊德之死」。她說,經過多日沉默與考量,她還是決定公開來談談佛洛伊德的事件,因為他的性命很重要,先前因種族議題喪命的人也同樣重要,且過去一周蔓延全美的暴力示威抗議絕對能用「毀滅性」來形容。

CNN報導,加州洛杉磯聖心高中(Immaculate Heart High School)3日晚間舉行畢業典禮,梅根以事前錄製影片的方式「現聲」,也首度針對佛洛伊德死亡事件做出回應。她提到,「佛洛伊德的生命很重要,布倫娜泰勒(Breonna Taylor)的生命很重要,費蘭多卡斯提(Philando Castile)的生命很重要,塔米爾萊斯(Tamir Rice)的生命很重要,還有很多我們知道或不知道的人的名字,也都很重要。」

今年3月,非裔女急救員布倫娜泰勒在家中遭警員連開數槍身亡;2016年,擁有槍枝合法執照的非裔青年費蘭多卡斯提,因車上有槍被警方擊斃;2014年,當年12歲的非裔男孩塔米爾萊斯在公園玩玩具槍,隨後被警方擊斃。

Meghan Markle speaks out following the protests over the death of George Floyd. pic.twitter.com/cXLHa7c0W2