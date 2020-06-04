避險情緒降溫　金價跌至單周低點

▲市場的樂觀情緒使金價近期略有下滑。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

美國經濟數據優於預期，強化了人們對新冠病毒封鎖的經濟出現復甦的樂觀情緒，使避險需求萎縮，在美股持續走高之際，黃金期貨周三（3日）下跌1.75%至每盎司1,703.5美元。

截至今（4）日下午2點28分，黃金期貨價格下跌0.13%至每盎司1,702.5美元。

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《路透》報導，市場預期經濟將迅速從疫情中復甦，5月美國私營企業就業人數大減276萬人，大幅優於市場預期的875萬人，而中國大陸服務業上個月則出現自今年1月以來的首度增漲。

DailyFx外匯策略師Ilya Spivak表示，「避險情緒正在恢復，市場對解封及經濟穩定抱持樂觀。」市場的樂觀情緒使金價近期略有下滑，在接近一周以來低點附近徘徊。但由於中美關係緊張、全美抗議活動持續及美元走軟等原因，金價仍保持在1700美元關卡。

此外，市場歐洲央行將推出更多刺激措施，但推出的時間是在今稍晚宣布，還是等7月間才進行，目前尚未確定。《The Economic Times》報導指出，更多的刺激措施及較低的利率往往會使金價受益，因黃金通常被視為對付通膨及貨幣貶值的避險工具。

其他貴金屬方面，截至稍早，7月白銀期貨下跌0.71%至每盎司17.83美元；7月鉑金期貨下跌0.56%至每盎司855.8美元；8月鈀金期貨下跌0.31%至每盎司1,952.2美元。

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