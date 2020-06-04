台指期漲74點　分析師：多頭格局顯現、建議壓回時可找買點

▲台指期6月4日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（4）日開盤大漲181點，來到11,419點，隨後賣壓湧現，盤中拉回至11,306點後，跌勢收斂維持震盪，終場以11,357點作收，上漲74點，與現貨相較，逆價差36.23點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，多頭格局顯現，短線漲幅過多，近期有可能會出現橫向整理格局。

廖恩平表示，台指期這兩天已突破上檔反壓，因此今天相當明顯可以看到是往偏多走，只是這周內就漲了400-500點左右，所以短線上將會出現獲利了結的賣壓出現，從今天盤中走勢來看也確實如此，接下來預估短期內應該會呈現上沖下洗的橫向整理格局。

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不過，廖恩平也提到，先前那波盤整盤也長達一個月以上的時間，預估接下來短期內多頭的走勢應該不會在這麼短、或這麼快的時間內結束，因此在經過短期的震盪整理後，台股在六月份的整體行情還是偏向樂觀，雖然國際上還是有一些雜音，但這些雜音也都還沒影響到台股跟美股。

最後，廖恩平也提醒投資人，先前的整理時間已經夠久，預估多頭也不太可能太快結束，但短期漲多因此有可能會出現震盪刷洗的機會，投資人可以在壓回時找尋適當買點，不建議追高，盤中若出現漲高的情況時更要注意，可能會再出現跟今天一樣的情況。



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