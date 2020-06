俄史上第二慘漏油事件「宣布進入緊急狀態」　普丁怒：還從網路上才知道？

▲俄羅斯安柏那亞河(Ambarnaya River)漏油事件嚴重。(圖/翻攝自推特)

文/中央社

約2萬噸柴油自俄羅斯西伯利亞一處發電廠貯藏設施外洩、汙染水道,總統普丁(Vladimir Putin)今天下令進入緊急狀態。

法新社和美聯社報導,漏油事件發生在5月29日,莫斯科2900公里外、北極圈內的西伯利亞工業城市諾里爾斯克(Norilsk)附近一座發電廠的柴油流進不遠的安柏那亞河(Ambarnaya River)。安柏那亞河提供水源給當地一個湖泊,而這個湖泊另一條河流的水源會進入生態十分脆弱的北極海。

● 事發兩天才知消息 普丁震怒

世界自然基金會(WWF)專家卡尼茲可夫(Alexei Knizhnikov)告訴法新社,就油量而言,這是俄國現代史上第2大漏油事件,僅次於1994年持續數月之久的西北地區科米(Komi)漏油事件。

由於事故發生後,相關當局並未通報,普丁今天在視訊會議中痛斥負責經營NTEK發電廠主管,「為什麼政府機關在事件發生後兩天才知道此事?難道我們必須從社群媒體上知道這起緊急事故?」

普丁表示,他贊成透過宣布緊急狀態以投入更多資源來除汙,這麼做有其必要。俄羅斯調查委員會也已就環境問題重大違規展開3項刑事調查,並拘禁一名發電廠員工。

