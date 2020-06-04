俄史上第二慘漏油事件「宣布進入緊急狀態」　普丁怒：還從網路上才知道？

▲俄羅斯安柏那亞河（Ambarnaya River）漏油事件嚴重。（圖／翻攝自推特）

文／中央社

約2萬噸柴油自俄羅斯西伯利亞一處發電廠貯藏設施外洩、汙染水道，總統普丁（Vladimir Putin）今天下令進入緊急狀態。

法新社和美聯社報導，漏油事件發生在5月29日，莫斯科2900公里外、北極圈內的西伯利亞工業城市諾里爾斯克（Norilsk）附近一座發電廠的柴油流進不遠的安柏那亞河（Ambarnaya River）。安柏那亞河提供水源給當地一個湖泊，而這個湖泊另一條河流的水源會進入生態十分脆弱的北極海。

● 事發兩天才知消息 普丁震怒

世界自然基金會（WWF）專家卡尼茲可夫（Alexei Knizhnikov）告訴法新社，就油量而言，這是俄國現代史上第2大漏油事件，僅次於1994年持續數月之久的西北地區科米（Komi）漏油事件。

由於事故發生後，相關當局並未通報，普丁今天在視訊會議中痛斥負責經營NTEK發電廠主管，「為什麼政府機關在事件發生後兩天才知道此事？難道我們必須從社群媒體上知道這起緊急事故？」

普丁表示，他贊成透過宣布緊急狀態以投入更多資源來除汙，這麼做有其必要。俄羅斯調查委員會也已就環境問題重大違規展開3項刑事調查，並拘禁一名發電廠員工。

Meeting on cleaning up a fuel leak in the Krasnoyarsk Territory: the accident's causes and current developments https://t.co/KliAeFdD8i pic.twitter.com/TsIdPPJmzj — President of Russia (@KremlinRussia_E) June 3, 2020

● 事態過大 想掩飾也掩飾不了

WWF的卡尼茲可夫表示，外洩油量十分龐大，「他們很難把消息壓下來」。他補充說，柴油比石油輕，蒸發機率比沉入河裡要高，但在「清理上的毒性更大」。環境部長柯比爾金（Dmitry Kobylkin）表示，只有緊急事務部有能力處理除汙工作，「也許必須動用到軍隊」。

● 負責公司過去也曾凸槌 遭罰3萬

負責營運NTEK發電廠的俄國金屬業巨擘諾里爾斯克鎳業公司（Norilsk Nickel）表示，發生柴油外洩，是因過去30年來用來支撐的幾根柱子開始下沉，導致儲油槽受損。這並非這家公司第一次凸槌，2016年時它坦承旗下一座工廠「過濾壩」內的汙染物流入當地河流，把河水染成血紅色。當時這家公司被罰不到1000美元（約新台幣3萬元）。

●好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】