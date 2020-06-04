漁光島苦等重機情侶！攝影師「天氣超好，你們到了嗎」0回音　最後對話爆鼻酸

▲小倆口感情甜蜜，張女更為了愛學騎重機。（圖／翻攝陳男IG）

記者周亭瑋／綜合報導

一輛水泥預拌車因違規左轉，奪走了這對重機情侶的生命，也害兩個家庭從此破碎。時隔2天，原本與情侶檔相約漁光島拍攝的攝影師感性發文，字裡行間透露滿滿遺憾，而曝光的最後對話更令人鼻酸。

新北市板橋區環河西路1日上午11許發生死亡車禍，一輛水泥預拌車違規左轉，導致22歲陳姓男騎士、21歲張姓女騎士因煞車不及，當場撞進車底慘死。

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與他們相約拍照的攝影師在dcard娓娓道來，從不解為何被放鴿子，到得知消息後的震驚與遺憾，雖然連面都還沒見上，但淚水卻難以止住，而訊息夾裡這句「你們到了嗎？」成了最後的話語，那些事前準備的分鏡圖，也派不上用場了。

▲女生私訊報名情侶拍照。（圖／原po授權引用）

4個月中旬，女生看到他在IG限時動態徵情侶檔拍照，便私訊報名，還幽默、開朗地說「我我我自備男友！」後來在言談中，攝影師才知道，情侶倆都喜歡騎車，且配合度極高，不管拍攝日期、還是地點，女生都一口答應。

直到前兩天晚上，他們再次確認6月2日下午4點，在漁光島進行拍攝，攝影師說，「聊天對話中透露出你們有多期待這次的拍攝，而我也很高興你們願意下來台南找我。」

當天，他花了約1小時找尋重機照片、資料，並構思拍攝視角，連分鏡圖都畫好了，滿心期待的他還忍不住傳訊息說，「今天你們超幸運的，天氣超好！是我很喜歡的大晴天。」不過，對方未讀未回，而他也沒多想，只猜測是在路程中或外面玩。

▲▼攝影師事前準備了資料與構圖。（圖／原po授權引用）

「下午4點，我在漁光島了，你們到了嗎？」就這樣攝影師在現場等了好久，各種猜想浮現腦海，也不禁心想難道被放鴿子了，「但在聊天過程中，很明顯感受出你們的期待，一定是有什麼事情耽擱了，不然就是記錯日期，我始終相信，你們不是故意要放鴿子的。」

於是，他自己在沙灘玩了起來，搭訕一些情侶、親子、大學生拍照，同時也持續等候訊息，掛念著這對情侶檔。他接著提到，「這兩天比較忙，都沒時間看新聞，今天偷懶滑手機時，本來要做出封鎖他們的行為，還好我停下來，觀察了一下他們的個人頁面，女友手機已超過一天沒上線，私訊男方想了解一下，卻傳來是XX姊姊的自稱，告訴我XX已經走了，因為板橋車禍害的，這就讓我聯想到，今天一起床滑賴看到的新聞，重機情侶撞擊違規左轉水泥車。」

▲雙方都很期待這次的拍攝。（圖／原po授權引用）

原來，他一直在漁光島等候的人，在前一天已經離開了，而訊息永遠只能停留在那邊，他不禁鼻酸，「我多麼希望今天分享的照片主角，會是你們，連面都還沒見到，就直接再也不能見了，希望你們都能在另個世界過得快樂些。」

網友們看完也都紅了眼眶，「女生感覺就很可愛，她一定很期待可以跟男友一起拍重機照」、「看了真的很難過」、「他們在極樂世界會過的好好的」、「同是喜歡騎車的人，看到這個真的很難過」。