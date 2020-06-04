味丹為腦癌女病患復刻停產素泡麵　愛心董座準備一箱今天送達

▲味丹復刻已停產的一碗素泡麵，要讓女病患在開刀前一圓品嚐懷念美食的願望。（圖／味丹提供）

記者林淑慧／台北報導

食品大廠愛心送暖再添一樁！味丹企業董事長楊頭雄為一名罹患腦癌的女病患，復刻已停產的一碗素泡麵，在研發部門趕工下，先準備一箱素泡麵預計今天內送達，請友人代為轉交，要讓女病患在開刀前一圓品嚐懷念美食的願望。

味丹是國內生產泡麵、味精、氣泡水的知名食品大廠，總公司位於台中市沙鹿區，成立至今已超過六十年，最近客服專線接到消費者來電，從網路訊息得知有一名癌末的女病患，在生病期間難忘味味A素食湯麵的風味，但是眾人跑遍大江南北都找不到存貨，希望味丹能夠幫忙。

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味丹企業表示，在品牌聚焦考量下，味味A素食湯麵已於2017年6月停產，董事長楊頭雄輾轉得知女病患的故事後，感謝這位患者如此愛用味丹產品，站在關懷立場，直接下令研發與生產單位合作，先在最快時間復刻相同包裝相同口味商品，一圓消費者心願。

▲味丹企業董事長楊頭雄為一名罹患腦癌的女病患，復刻已停產的一碗素泡麵。（圖／味丹提供）

味丹主管指出，目前已復刻出一箱、共12碗素食湯麵碗麵，預計今天內可送到女患者手上，讓她圓夢一嚐已停產的味味A素食湯麵，希望盡一點公司棉薄之力，滿足消費者心願，也衷心期待消費者能早日身體康復。

楊頭雄的暖心舉動也讓許多網友深受感動，紛紛表示希望這款素食湯麵能重新生產上架，不過味丹表示，旗下素食口味的泡麵產品線，皆架構在隨緣品牌操作，口味和現存的隨緣系列鮮蔬百匯一致，提供有興趣的消費者參考。

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