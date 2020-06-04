沃旭能源攜手丹麥運輸業　啟動「電解製氫廠」永續性燃料計畫

▲沃旭能源為全球離岸風電領導企業。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導



沃旭能源今（4）日宣布，攜手丹麥哥本哈根機場 (Copenhagen Airports)、貨櫃航運公司快桅集團（A.P. Moller – Maersk）、DSV 泛亞班拿國際貨運公司（DSV Panalpina）、DFDS郵輪公司、北歐航空（SAS），共同開發具產業規模的能源製造設施，生產永續性燃料以供應當地運輸需求。



沃旭能源表示，這項合作計畫結合生產與需要永續性燃料的企業，在合作企業的共同願景下打造出全世界數一數二的電解製氫廠和永續燃料生產設施，並將引領永續性燃料成熟發展，同時創造就業機會、建構新的產業價值鏈，強化丹麥作為綠色能源領導者的地位。



沃旭能源指出，期望最快在2023年開發出創新氫燃和電子燃料合成生產設施，預計2030年達到最大產能，可為公車、貨車、船舶、飛機提供每年超過25萬噸的永續性燃料，其中電解製氫廠預計生產規模高達1.3GW，可望成為全球最大的設施，而若達到滿載，每年將可減少85萬噸的碳排放。



沃旭能源說明，合作夥伴也包括丹麥科威國際工程顧問有限公司(COWI)美國波士頓顧問公司(BCG）負責提供相關諮詢，而該計畫符合哥本哈根積極的去碳化政策，因而獲得哥本哈根市政府的支持。所有的合作夥伴更期望這項計畫能夠拋磚引玉，在丹麥其他地區和國際間催生出類似計畫。



沃旭能源補充，電解製氫廠和永續燃料生產設施將座落於大哥本哈根地區，供應再生氫，能讓Movia公司營運的零碳排放巴士、DSV 泛亞班拿管理的重型貨車使用，並為快桅集團的船舶提供再生甲醇作為燃料，同時也為北歐航空的飛機以及從哥本哈根機場出發的航空運輸提供再生性噴射機燃料。

沃旭能源計畫，第一階段目標為興建一座10MW電解製氫廠，並在2023年正式啟用，生產再生氫能供應公車及貨車使用；第二階段將建造一座250MW電解製氫廠，預計在2027年正式啟用，屆時波恩荷母島的離岸風場將開始供應乾淨電力用於生產永續性燃料。



沃旭能源強調，第三階段則是待波恩荷母島的離岸風場在2030年達到全面運轉後，將電解製氫廠的容量提升至1.3GW，並持續捕捉更多二氧化碳，屆時預計能夠生產超過25萬噸的永續性燃料，提供公車、貨車、船舶、飛機使用，並可望協助哥本哈根機場在2027年達到5%的化石燃料替代率，更在2030年提升至30%。

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