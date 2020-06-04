中國兩會定調內需與新基建　A股下半年潛力大增

▲富蘭克林華美投信認為中國A股投資價值浮現。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

原定於三月底召開的中國兩會延後於5月下旬舉行，由於政策定調擴大內需與新基建，會後近一周觀察陸股相對鄰近亞股表現穩健。富蘭克林華美投信認為，儘管有中美貿易戰與美國抗議事件等不確定因素影響，但大陸內需市場龐大，加上政策定調支撐，貨幣寬鬆、復工企業正常運轉後，中國A股投資價值浮現，下半年仍樂觀看待其機會。

富蘭克林華美中華基金經理人沈宏達表示，中美關係進入新冷戰，但美國對中國的打壓如貿易關稅、華為禁令自去年早已開始並非新事件，市場應對中美摩擦的抗壓性更高，且對於不確定性的擔憂相對較輕，消息面影響下、僅短線波動增加，投資人可趁機加碼。

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沈宏達認為，受到美國制裁華為等高階晶片廠的影響，大陸外銷必然遭遇挫折，但隨著中國兩會後，加大振興措施及新基建推動，內需題材表現將更加明確，疫情和緩下目前復工加速，內需市場龐大，14億人口紅利，讓他對第三季中國市場投資看法偏樂觀，操作將採選股不選市方向，持續由內需消費、科技與新基建類股擇優布局。

富蘭克林華美投信分析，去年六月初因反送中事件影響，當時港股表現也較陸股偏弱，但當時伺機挑選發行於香港，但營收涵蓋大中華範圍的優質企業股票，事件過後也證明，積極操作也能替投資人爭取較佳的投資機會；這次兩會開會之前市場偏整理格局，而會後股市也立刻出現反彈，證明先前市場的確是過度擔憂。

沈宏達進一步分析，中國股市2020年因有「十四五」預熱話題，為政策暖身加持，加上政府貨幣寬鬆護航，儘管市場擔憂美中貿易戰第四季可能重啟談判，但內需市場14億人口規模龐大，又加上M2貨幣供應量較過去充足，政策維持「房住不炒」下，資金將回流資本市場，投資信心仍在，配合外資持續布局A股，可望助攻股市行情。

富蘭克林華美投信也認為，上半年受制於新冠肺炎疫情衝擊，經濟成長率下滑至歷史低點，但隨著復工與經濟解封之下，中國A股長期投資價值浮現，目前本益比仍低於15年均線位置，因此，基本面有撐、政策推動加持、資金充沛與內需市場龐大下，A股仍將維持整理向上格局，預估下半年第三季消費與新基建等產業不看淡，建議可以趁早進場，或以定期定額方式持續布局。

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