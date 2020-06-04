研究：羥氯奎寧防疫效果和安慰劑差不多

▲美國總統川普一向提倡「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）作為預防新型冠狀病毒用藥。（圖／路透）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國科學家今天發表臨床試驗結果：在接觸2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診患者後立刻服用瘧疾治療藥物「羥氯奎寧」，在預防感染上沒有統計數據的顯著效果。

美國總統川普一向提倡「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）作為預防新型冠狀病毒用藥，他還自曝自己也有服用。

法新社報導，美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）研究人員針對美國和加拿大821名受試者的實驗顯示，服用羥氯奎寧來預防新型冠狀病毒，效果和安慰劑差不多。研究發表在「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）。

研究人員徵求成人受試者，在2公尺距離內接觸確診病患長達十多分鐘。

受試者中有719人沒有戴口罩和護目鏡，被視為「高風險」暴露；其餘受試者有戴口罩但未使用護目鏡，是為「中度風險」暴露。

所有受試者在4天內隨機投以安慰劑，或者瘧疾、類風濕性關節炎和紅斑狼瘡的治療用藥「羥氯奎寧」。

研究人員發現，在414名服用羥氯奎寧的受試者中有49人感染新型冠狀病毒，感染率11.83%；安慰劑組的407人則有58人感染，感染率14.25%。

然而鑒於受試者數量的實驗規模，約2.4%的絕對差異並不被視為統計上的顯著意義，這意味可能因機率而產生差異。

羥氯奎寧組出現副作用的比例為40.1%，安慰劑組則為16.8%，但都未出現嚴重不良反應。

研究作者寫道：「這項隨機試驗並未呈現，羥氯奎寧作為暴露後預防性投藥（post-exposure prophylaxis,PEP）的明顯益處。」

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