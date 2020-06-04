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理財周刊／綠電基建產業能見度最高

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

為了2025的非核家園政策目標，勢必加速推動綠電建設，提供相關設備的重電產業，未來成長可期，在經濟復甦混沌不明時，不失為最穩當的投資選項。

文／馮泉富

今年是特殊的一年，股市熔斷次數最多，全球封城限制人流案例最多，全球央行撒錢頻創紀錄，國際政治博弈沒有最嚴重只有更嚴重。

5月28日中國通過「港版國安法」決定草案，引發國際社會強烈反應。接著美國嗆聲取消香港特殊優惠待遇，並準備對在美國上市的陸企進行更嚴格審計，甚至計劃取消數千名與解放軍相關大學有關的大陸研究生、研究人員的簽證。

請繼續往下閱讀...

實體經濟跟不上股價指數腳步

繼美國之後，英國傳出規畫與其他G7國家(美國、加拿大、日本、法國、德國、義大利)，以及韓國、澳洲、印度等共十個民主國家組建「D10」聯盟，降低對中國的依賴，突破華為在5G領域的壟斷；同時也將減少對中國醫療、戰略物資的依賴。

逆全球化啟動，各個領域的矛盾、衝突持續增加，金融市場也不例外。全球主要股市已反彈了一大段，美國NASDAQ期貨於截稿前距離2020年2月19日的歷史高點僅差1.7％，隨時即將再度改寫紀錄；但實體經濟的修復速度卻步履蹣跚，套句連續劇的台詞，已經回不去了。因此，現階段投資人的錯亂其來有自，無可厚非。

從基本面的角度觀察，美國供應管理協會(ISM)公布的五月製造業PMI終值，雖從4月的41.5升至43.1，但距離50榮枯線依然遙遠。細項中的新訂單指數為31.8，仍躺在低檔徘徊。IHS Markit新公布的歐元區五月製造業PMI終值為39.4，儘管較四月終值歷史新低33.4有所回升，一樣遠低於50榮枯線，以歐洲最大經濟體為例，德國五月製造業PMI為36.6，於歐元區排倒數第二，感受不到明顯復甦。股價指數的上漲逐漸與實體經濟脫鉤。

美國消費呈髮夾彎 支出保守創新紀錄

除了美、歐實體經濟修復緩慢以外，亞洲除了中國以外也都表現不佳。日本新公布的五月製造業PMI，從四月的41.9降至38.4，不僅連續第四個月走低，也改寫2009年3月以來最低紀錄。受訪企業中約有55％表示，因生產受到擱置與需求出現崩跌，導致產能數量比前一個月加速下滑。

IHS Markit公布的韓國五月製造業採購經理人指數(PMI)，由四月的41.6下滑至41.3，創2009年1月以來最低，創逾十年來最快衰退速度，也是連續五個月低於五十景氣榮枯分水嶺。

也許部分投資人會認為製造業不夠重要，我們再來觀察對美國經濟十分重要的消費者支出數據。現階段即便美國政府支付紓困支票予民眾，讓四月個人所得增加10.5％，但美國新公布的四月個人支出年增率卻為衰退16.88％，創下跌幅新紀錄，而儲蓄率反向創新高達33％，跌破全球投資人眼鏡。

據調查發現，其中有超過四分之一的百萬富翁表示會暫延置產計畫，15％則說會延後購買新車。至於問到何時才會進行這些消費，約有37％受訪者表示要等到2021年或之後。

也許上次金融危機的經驗讓這些百萬富翁心有餘悸，對消費行為呈現更為審慎，且多數受訪者認為美股S&P500指數到年底仍將下跌，其中逾三分之一認為美股到年底至少跌10％。

當今朝有酒今朝醉的美國人都改變消費行為，開始積極儲蓄時，以消費成長力道為主要經濟擴張方式的美國，景氣何時才能復甦呢？

初領失業救濟人數雖降低 但二百餘萬人仍舊偏高

美國的消費保守有可能導致全球景氣恢復的速度降低，而這又與我們每周追蹤的就業市場概況息息相關。
美國勞工部新公布截至5月23日止的一周初領失業救濟金人數，較前周減少32.3萬，總數降至212萬人，雖低於前周的240萬，但仍高於市場預估值的205萬人。

至於連續請領失業救金人數，截至五月十六日當周為2110萬人，較前周減少390萬人，雖然遠高於先前2009年的歷史紀錄，也就是上次經濟衰退尾聲所創的650萬人，但總是好的開始，接下來就需追蹤下降的速度夠不夠快。

復甦力道越弱 資金釋放越兇 股市矛盾元凶

現階段對股市最有利的背景條件就是資金，全球超低利率的環境，加上各大央行釋放的充沛流動性，使資金被迫持續湧進「有息資產」，因而推高股價指數。

重點是各大央行的資金水龍頭不僅短期內不會關閉，且越開越大，尤其是景氣復甦力道越弱的經濟體，撒錢力道就越大。

由於歐洲央行預測今年歐元區經濟的衰退幅度將介於8％到12％之間，因此，日前歐盟執委會就發布規模7500億歐元(約8270億美元)的復甦基金計畫，希望協助歐洲經濟能從肺炎疫情危機脫身。

這項7500億歐元的復甦基金，有五千億歐元將以現金方式發放給成員國家，另外二千五百億歐元則以貸款形式提供。

日本方面，由於日本陷入二戰後最嚴峻的衰退困境，因此，繼四月推出的117兆日圓振興方案後，安倍政府將再編列新的1.1兆美元(117兆日圓)振興方案，總額累計達到2.18兆美元(約234兆日圓)，約等於日本國內生產毛額的40％，已逼近美國的2.3兆美元經濟援助方案規模。

第二輪振興方案的重點將包括增加醫療支出、援助無法支付租金的公司、對失去兼職工作的學生提供支持，以及對銷售額銳減的企業給予更多補助等。

景氣金絲雀的韓國方面，四月出口較去年同期嚴重衰退達25.1％，其央行公布的經濟展望認為，2020年國內生產毛額(GDP)預估衰退0.2％，因此，雖然今年已推出245兆韓元(約1979億美元)振興方案規模，約合GDP的一二．八％，但仍繼續規劃今年第三筆追加預算，並於5月28日先行再度降息一碼至0.5％的歷史低點。

大陸有5G建設 台灣有電力基建

將焦點拉回台股，雖然台灣現階段景氣復甦的力道並不強，但台股有一個極大的優勢在於股息殖利率非常高。
今年上市櫃公司發放現金股利總金額約1.36兆元，雖低於去年的1.43兆元，但對照目前台股的總市值約三三．三兆元新台幣，整體現金股息殖利率約4.0％，遠優於台灣十年期公債殖利率0.47％左右。

充沛的資金加上利差的誘因，讓加權指數維持高檔的時間拉長。當然，下半年全球仍有諸多變數，這是主要困擾投資人的原因；因此，選股策略的方向，宜從眾多不確定因素中，尋找相對確定的族群。

眾所周知，中國大陸為了刺激經濟，政策上將大筆資源導入5G建設，這就是十分確定的事。台灣方面，電力系統的基建於眾多刺激政策中相對亮眼。

由於台灣核二廠之一號機即將於2021年除役，為補足供電缺口，及配合增氣減煤，台電將啟動協和、大潭、台中及興達電廠更新擴建案，預計至2027年，四大燃氣電廠總投資金額高達4671億元，今年起四大電廠將進入密集投資階段，今明兩年度預算編列高達九四五億餘元。

另外，行政院已指示各部會加速重大投資，如太陽光電、離岸風電等。台電台南七股光電將在今年八月完工併聯，年底台電一期離岸風場完工，再加上民間風場與太陽光電廠完工併網，今年綠電增加3210MW。

屆時周邊的輸配電等重電設備之建置商機將陸續釋放，士電(1503)、中興電(1513)、亞力(1514)、華城(1519)等設備商族群將明顯受惠，此基建內需族群不會受到全球景氣波動之干擾，進可攻退可守，值得持續追蹤。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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