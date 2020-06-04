油箱快加滿！下周油價擬調漲1.8元「要多花一個便當錢」

▲北半球進入夏天用油旺季，專家預估下周國內汽、柴油零售價格將再度調漲。（圖／記者姜國輝攝）

記者林淑慧／台北報導

北半球進入夏天用油旺季，加上產油國依進度持續減產，帶動國際油價上漲，專家預估下周國內汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.8及1.7元；影響所及，九二無鉛汽油將站回20元大關，加滿愛車油箱等於要多花90元，提醒民眾把握時間在周末加油，才能替自己省點荷包。

油價專家表示，依據浮動油價調整機制作業原則，在不考量亞鄰競爭國最低價的條件下，調整後的參考零售價格分別為： 92無鉛汽油為21.7元、95無鉛汽油23.2元、98無鉛25.2元、超級柴油19.1元。

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▲北半球進入夏天用油旺季，專家預估下周國內汽、柴油零售價格將再度調漲。（圖／記者湯興漢攝）

依據中油油價調整機制估算，油價專家指出，累算至6月3日之7D3B週均價為 38.33美元，較上週34.07上漲4.26美元。新台幣兌美元匯率29.948 較上週30.034升值0.086。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.8及1.7元，實際調整金額請於週日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

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