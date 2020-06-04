先探／誰掌6月說話權？

台股人氣指標生技股以及高價股短線開始較大震盪，不過全球資金依然豐沛，美中股市持續上漲，個股輪動可望持續。台股三王先整理也持穩，加上進入股東會及除權息時節，尤其擁有穩定獲利成長如IC設計，以及殖利率優勢如系統整合族群等可特別注意。

文／方亞申

美國針對「港版國安法」通過，美國總統川普宣布取消香港特殊優惠待遇、智財權等一連串制裁舉措，美股不跌反漲，市場認為川普未對美中貿易有進一步惡言說法；中港股市則是以大漲反應。兩大國之間的博弈，令市場觀望。不過可以確定美國鼓勵廠商盡快遷出中國，要不然提高中國的稅率將使廠商吃不消；而川普目前正在處理國內暴動，下一步動作可能還要等等。

中國則是先拉股市再說，尤其是港股，原來最弱勢的恆生及國企股指數，一口氣拉升至季線之上，深圳指數也創三月以來新高、上證指數則突破年線。另外要注意這次中國兩會召開，並未訂出今年經濟成長率，是有史以來第一次，看來中國本身也有準備面對外資外移以及失業率上升，此時若是資本市場再受影響，問題將不小，所以首要就是要穩住股市，雖談不上進一步拉抬，但至少不會令股市大跌，尤其是港股，安定民心可能是首要的。問題是美元及港元是否會脫鉤是全球矚目的，一旦出現這種情況，問題就大了！

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外資反手買 資金行情不停歇

在此之前，美中股市還是各自較勁，這次聯準會一口氣大幅降息以及大喊無限寬鬆，市場資金真的多；且日本救經濟追加一．一兆美元，歐洲則提高至七五○○億歐元救經濟；加上近期印度、土耳其、韓國都在降息，顯見不管股市已大漲一段，各國還是擴大注資市場，錢多股市就不容易大回檔。

近期包括美股基金和歐非中東基金的資金動能均由負翻正；其中又以美股買氣最強，轉流入二二億美元，歐非中東基金也有○．二三億美元流入，雙雙揮別連五周失血窘境。根據統計，美國第一季財報逾六成優於預期，顯示即使新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，不少美國公司仍有獲利，尤其保有大量現金的優質公司依然有不錯的獲利成長。

美國科技股明顯較強，那斯達克姿態很高維持在十日線之上，距離歷史天價九八三八點已不遠；費半指數幾乎是一紅一黑向上墊高底部，一八○○點不破，底部墊高；其中包括亞馬遜、蘋果、臉書、輝達、MRVL、Zoom等股價幾乎都要創新高；傳產則是Lulu、Visa、Mastercard表現最佳。總的來說，還是網路社群、雲端及支付等股價多頭最完整。而美國出現黑人事件暴動，情況似乎緊急，但是資本市場主要是反映資金，在聯準會持續放錢下，資金行情得以持續，大致上只要標普站穩三○○○點、道瓊站穩二五○○○點以上就屬強勢。

歐洲股市也是向年線震盪趨堅；亞洲股市韓國宣布再度降息，韓股站上二千點之上，日本也站上年線；近一周中港股市全部大漲，香港恆生及國企長紅站在下降的季線之上；深圳指數更是一口氣創三月以來高點；上證指數則躍過年線，中港的強勢國家隊用盡力量，主要是與美國對抗，若是大跌對市場氣氛將不利，於是逆勢大漲。全球股市經過五月多空拉扯，如今多頭較占上風。

全球資金持續流竄金融市場，特別是各國正陸續解封，若股市隨即下跌，不利經濟，但還是需要注意是否疫情死灰復燃。在此之前各國股市將是輪漲，台股亦同。最值得稱讚是五月份外資賣超一五一七億元以上；今年以來外資則賣超逾六千五百億元，如此龐大賣壓台股還能撐在一○八○○點之上，就靠本土資金，五月投信買超九一億元、八大官股行庫買超三○五億元，加上壽險資金，台股等於在一萬點之上外資及本土資金對做換手。而外資今年賣超可以說是歷史紀錄，能夠再賣多少？只要外資反手為買，台股就有機會持續走資金行情。

聯發科挺住高價股回檔

近一周出現較特殊現象，大漲數倍的生技族群，開始見到口罩隊長恆大一度跌停，國光也快速回檔三成；暴漲出現過熔斷的金萬林、普生、安成、基米等興櫃股，股價一度下跌三至五成，雖然該族群尚未全面重跌，但若超過一半以上走跌超過五％，高點可能較有限了。生技股這次炒得凶可以說是人氣指標，一旦聯袂重挫則要小心。(全文未完）

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