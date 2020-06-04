先探／謝金河：台灣再現新股抽籤狂熱的啟示

文／謝金河

這是一個不平靜的世界，從元月二十三日武漢封城以來，全世界困在肺炎疫情中，隔離、封城、鎖國，全球旅遊靜止成了主調，五月以來，中國兩會開幕，港版國安法撞擊香港，過去一八○年、香港從鴉片戰爭以來扮演的避風港角色也為之改變。過去一周，美國爆發白人警察打死黑人市民的種族暴亂事件，這個世界一直沒有平靜過。

三項敏感指標有利股市

相對來看，全球金融市場卻一直平穩發展，而且可用蒸蒸日上、欣欣向榮來形容，最大的推升力來自資金寬鬆及全球各國政府為了救市，紓困幾乎都卯足全力，現在來看幾個金融市場的關鍵指標，一是ＶＩＸ恐慌指數，三月間一度衝高到八四．八三，恐慌情緒有如世界末日來臨，如今ＶＩＸ下降到最低的二五．九二，已是三個月來最低的位置。二是美元指數從最高的一○二．九九二慢慢回落到九七．六七一，也意味了肺炎疫情把資金移向美元的避險動作舒緩下來，新興市場匯率急跌風暴也暫告一段落。三是疫情最嚴重的時候，國際原油期貨曾出現轉倉不及的賣壓，油價一度出現負四○．三二美元的百年一遇景象。進入六月，ＷＴＩ來到三六．八七美元，北海布蘭特也來到三九．五六美元，紛紛回到今年高位，這三項市場敏感指標都有利股市向上發展。

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回頭看全球股市在五月也有出色表現，美國道瓊上漲一○三七．三九，漲了四．二六％，標普上漲四．五三％，Nasdaq漲了六．七一％，費城半導體上漲七％。美股再度照亮了全球，從分類指數來看，ＮＢＩ生技分類指數在五月十二日創下四二七八．五二的新高之後走平發展，Nasdaq及Nsdaq 100指數幾乎回到二月疫情前的高點，Nasdaq 100的天價在九七三六．五七，現在來到九六六○．○八，相差不到一○○點，這得力於Apple、微軟市值都挺進到一．四兆美元，逼近疫情前最高點，而Amazon寫下歷史新高，也把市值推進到一．二兆美元以上，再加上Google、FB奮力奔馳，為美股拉開了一個平台經濟的新視野。

相較於五月的美股亮眼表現，中港台三地股市都是淡淡的五月天，其中上證下跌○．二七％，深圳上漲一．三％，最慘烈的是香港股市下跌六．八三％。受到港版國安法撞擊，港股幾乎是全球表現最疲弱的市場。這次港版國安法通過，香港資本市場會出現質變與量變，當地財團會努力把資產移出香港避難，中國會力撐香港，眾多在美國掛牌的企業班師回港，阿里巴巴、網易、京東都會回到香港，再加上原來選擇香港的騰訊、美團、小米等，這些中資股會是未來撐起香港半邊天的主力。

台股五月表現平平，加權指數下跌○．四五％，摩台指也跌一．五八％，主要仍在外資持續大賣超，外資賣超一五一七億元，這是三月大賣超三五九二億以來較大規模的賣超，因此，加權指數與摩台指表現疲弱，但是中小型股為主的櫃買指數表現可圈可點。五月櫃買指數上漲七．○三％，主要是以生技股為主的中小型股在五月表現活躍，今年櫃買指數從疫情爆發後最低的一○二．二七彈升到一五○．三二，彈幅四六．九八％，這比起加權指數三一．○五％，摩台指數的二八．一六％，可說出色太多了。

行情進入六月，如果大家仔細比對台股走勢，大家可以發現，加權指數在四月三十日觸及年線後，一直糾結在年線附近，且沿著年線慢慢往上走。櫃買指數則是在五月五日觸及年線後，一路往上走，最大的關鍵在於防疫帶動生技股的好表現，現在世界各國開始解封，大家試圖回復過去的生活，眼前除了俄羅斯、巴西仍在蔓延，大多數國家已度過高峰期，而後三到五月防疫股的表現現在慢慢回復平靜，而且開始出現調整。

防疫股開始調整

美國最近證監會介入調查Moderna利用疫苗炒作股價，最近股價開始往下修正，從十一．五四美元飆升到八七美元，後來又跌至四六．一美元，在疫情中，Moderna消息頻傳，股價不斷飆高，現在證實是人為刻意用疫苗炒作股價。在香港也有同樣個案，康希諾股價也借助疫苗利多從二九．三港元狂飆到二八五．八港元，最近股價一度殺回一五二港元，這種狂炒的疫苗行情快速降溫。負責研發瑞德西韋的Gilead Sciences，最近股價都在七三美元左右，還有快篩試劑，南韓最大的快篩公司出口二千萬劑，這家公司股價漲了四倍，台灣規模小得多，有的還在實驗室狀態，但股價卻狂炒二○倍，這種快速拉抬手法，一旦疫情降溫，股價向下拉回力道也會很猛烈。

這幾天，防疫股紛紛拉回，像國光生技一口氣拉升到六九元，這兩天快速跌回四七．四五元，這次的炒作源頭是五月八日從四三．九元殺回三七．七五元，那天交易量二○．六五萬張，幾乎是半個股本的籌碼；也就是說，市場籌碼在這裡換手，然後發動一波攻勢，回檔防線就在這個位置。(全文未完)

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