IDC估今年全球手機市場將萎縮近12%　新冠肺炎惹的禍

▲根據IDC調查，受新冠肺炎疫情影響，今年手機市場將萎縮12%。（圖／記者張一中攝）

記者林鼎閎／綜合報導

市場研究公司IDC表示，2020年全球智能手機出貨量將下滑將近12%，原因在於疫情對全球的經濟造成甚大的影響，導致消費者購物能力下降。



新冠肺炎的衝擊不僅是中斷企業供應鏈，還導致蘋果和三星等手機業遭受財務衝擊，甚至還壓縮了全球消費者的支出。IDC資深研究分析師Sangeetika Srivastava說，「各國實施封鎖禁令以及失業上升，打擊了消費者信心，使支出流向生活必需品，直接影響了短期內的智能手機購買。」

疫情剛爆發時蘋果先是關閉了中國的門市，之後在美國和歐洲的零售店也隨之關閉，為了應對市場需求下滑，蘋果在中國先是推出iPhone 11的打折活動，之後又發布了一款低價SE新機型。



研究公司TrendForce於4月表示，預計第二季全球智慧型手機產量較上年同期降幅將達到創紀錄的16.5%。但是，4月份中國工廠對供應商的發貨量較去年同期增加17%，表明中國這個全球最大的智慧型手機市場的國內需求出現了初步的反彈。目前中國經濟已經重啟，也工廠恢復營運了。



IDC還預計，「即將進行的5G部署將有助於明年智慧型手機出貨量的復甦，並預計2021年第一季之前不會出現增長。」