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先探／解封商機股出列

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（圖／先探投資週刊 提供）

預計自六月七日起，行政院將秉持「邊境風險嚴管，國內鬆綁」原則，擴大開放民眾正常生活，並配合三倍券與相關配套補助，期盼一舉活絡國內經濟。

文／黃俊超

如同股市先跌就先反彈道理，疫情先爆發、先展開封城鎖國，則解封時若無重大意外，也是幾乎依次順序進行。國家順序大致上是中國、韓國、澳洲、日本、歐洲、英國、美國、俄羅斯、印度、巴西，逐步解封過後，部分地區面臨第二波來襲，然而整體來說，以零星地區性居多，重心從防疫轉向振興經濟。

解藥、疫苗偶爾捎來好消息，不過差勁的經濟數據，已不容各國政府繼續等待下去，逐漸解封搭配極低利率、無限量化寬鬆，股市早就跑在前面，第二季乃至上半年不佳為已知，資金寬鬆下以利空出盡解讀，而第三季能否真的逐漸步上常軌，整個下半年是否如預期般反彈，甚至報復性消費，目前仍是問號。

請繼續往下閱讀...

逐步解封 愁眉漸展

台灣防疫有成，全球有目共睹，行政院已經決議若至六月七日，若能持續維持本土零確診，則將解封國內相關管制措施，根據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，設定於六月七日主要是希望完整走過四波潛伏期，即四個十四天，這段時間可讓地方政府或主辦單位，落實防疫新生活，並做好相關處理。

繼防疫、紓困之後就是振興，目的在於活絡國內的內需市場，三倍券以「好領、好用、好刺激、最溫暖」為原則，預計七月十五日開始消費，採紙本以及非實體並行，且根據官員表示，合作業者如信用卡公司、觀光區商店等，也競相推出優惠，使用期間約至今年年底，預計將至少誘發帶動一千億元的消費效益。

不待政府振興政策，已經沉悶很久的觀光、餐飲、飯店、旅遊甚至百貨與運輸業者，早已自行推出策略聯盟甚至跨產業的合作，如永康商圈發行一百萬張公益消費折價券，麥當勞、屈臣氏與amba意舍酒店結盟推出現金抵用券，另外也有不少飯店與高鐵合作，推出暑假的早鳥方案，內需市場自助也需要人助。

其實，台灣在近期「＋○」期間，已有不少商家包含便利商店在內，伺機推出促銷方案，刺激購物慾望，陳時中為示範樂活防疫，近期全台走透透，不僅成功推廣國旅，也成農產品強力銷售員。雖然，補足上半年營運缺口難度很高，不過若能出現一波爆發性消費，對於商家營運或員工工作機會都是正向助力。

加權指數反彈重回萬一，科技股與防疫概念擴散至生技股，為盤面彈升的主軸線，傳產類股反彈則相對較弱，不過近期出現加溫跡象，疫情受害股也紛紛強彈，雖然看似無基之談，且成交量能相對偏低，參考性仍有疑慮，不過飯店本身若為自有資產，並定有其價值，且隨著逐步解封，營運將可望漸趨回穩。

飯店業狀況其實並不好，如五星級的東方文華酒店，宣布裁員超過二○○人、亞都麗緻放無薪假，大億麗緻、台中亞緻等紛紛歇業，不過從股價來看，老爺知創三年多來新高，夏都突破近兩年高點，遠雄來逼近去年高點，雲品則為今年新高，龍頭晶華也回到年線。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2094期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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