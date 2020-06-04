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施振榮、張鴻仁發起「數位防疫產業大聯盟」　廣邀業者加入防疫國家隊

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▲施振榮、張鴻仁發起「數位防疫產業大聯盟」　廣邀業者加入防疫國家隊。（圖／智榮基金會提供）

▲施振榮（右二）、張鴻仁（左二）發起「數位防疫產業大聯盟」。（圖／智榮基金會提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁集團創辦人施振榮、台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁今（4）日共同發起成立民間「數位防疫產業大聯盟」，並廣邀業者加入防疫國家隊，主要就是看見台灣這次在新冠肺炎的防疫成果有目共睹，盼掌握關鍵時機，向國際推廣台灣在數位防疫及智慧醫療所累積的經驗與成果。

施振榮表示，台灣這次在全球防疫的表現成績數一數二，為了將台灣經驗分享到國際上，並掌握防疫產業發展的新機會，民間將推動成立「數位防疫產業大聯盟」，聚焦在將台灣數位防疫及智慧醫療的能量對外推廣，同時也邀請陽明大學校長郭旭崧擔任顧問，並將邀請防疫相關業者加入聯盟。 

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▲施振榮、張鴻仁發起「數位防疫產業大聯盟」　廣邀業者加入防疫國家隊。（圖／智榮基金會提供）

▲宏碁創辦人施振榮。（圖／智榮基金會提供）

外貿協會配合政府政策推廣台灣防疫產業，已建立台灣防疫產業生態系地圖，建置線上「防疫國家館」英文網站，是個面向全球且整合台灣醫療優勢的數位平台，分享台灣成功防疫的經驗與訊息，其中也規劃「防疫產業生態系專區」，將以台灣醫療及防疫產業等能量與全世界分享。

施振榮表示，「數位防疫產業大聯盟」這次與外貿協會攜手合作，希望能借重外貿協會在全球各地的據點及影響力，並透過「防疫國家館」網站，將台灣在數位防疫及智慧醫療所累積的經驗與成果能有效對外推展。

新冠肺炎疫情對全球造成重大的衝擊，施振榮指出，戰勝疾病，維繫人類健康也是文明重要的根本，尤其如今已進入矽文明的時代，防疫和科技有密切的關係，台灣除了有一流頂尖的醫學研究人才與醫療水準之外，如何借重資通訊（ICT）與人工智慧（AI）科技，將成為防疫工作成敗的關鍵。

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