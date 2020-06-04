沙國和俄羅斯同意延長減產一個月　油價一度創3月以來新高

▲沙特和俄羅斯同意延長減產一個月（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

OPEC的領導國沙烏地阿拉伯和非OPEC產油國俄羅斯同意延長減產一個月，同時也將對其他國家施壓，要求進一步削減產量。受此影響，布蘭特原油價格昨天盤中一度突破每桶40美元，創3月以來新高。近期，布蘭特原油在4月觸及每桶16美元以下的21年低點後，至今漲幅已超過一倍。

因為對石油輸出國組織（OPEC）及其盟友的減產協議延長執行的時間和規模存疑，油價一度從高點有所回落。截至今天為止，今年以來布蘭特原油的價格下跌了40%左右，雖然昨日盤中一度突破每桶40美元的價格，創自3月以來最高，但並未守住。上周美國原油庫存下降為油價帶來支撐，但成品油的庫存因需求低迷仍持續激增，又讓油價承壓。



ClipperData大宗商品研究總監Matt Smith表示：「由於成品油需求依然低迷，汽油庫存顯示出大幅增長，而餾分油庫存則錄得巨大增幅，儘管煉油廠的產量比去年同期的水平低了360萬桶／日以上。」

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先前OPEC在5-6月減產970萬桶／日，約佔全球10%的產量，藉此提振因疫情的影響導致需求大幅下降的油價。OPEC+正在討論在6月以後是否繼續維持這一減產規模，而不是在7月放寬減產力度。

不過，一位OPEC消息人士表示，「沙烏地阿拉伯和俄羅斯已就延長減產一個月達成共識。但延長減產的前提條件是，那些在5月沒有完全遵守協議的國家要在未來幾個月中進一步減產，以抵消生產過剩的影響。」根據了解，在OPEC成員國中執行減產目標方面表現不佳的是伊拉克和尼日，哈薩克也未能完全履行其在OPEC+減產協議下的義務。