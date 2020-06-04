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跪壓好好玩？社群有人發起「佛洛伊德挑戰賽」被罵翻

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▲在這項挑戰賽裡，參予者笑著模仿白人員警蕭文暴力執法的姿勢，用膝蓋跪壓在朋友的脖子上拍照。 （圖／翻攝自Snapchat）

▲▼在這項挑戰賽裡，參予者笑著模仿白人員警蕭文暴力執法的姿勢，用膝蓋跪壓在朋友的脖子上拍照。 （圖／翻攝自Snapchat）

國際中心／綜合報導

正當「佛洛伊德之死」在全美引發遍地開花的騷亂、並且越演越烈之際，沒想到在社群平台Snapchat上突然流行起一個讓人匪夷所思的「死亡遊戲」：「喬治․佛洛伊德挑戰賽」。在這項挑戰賽裡，參予者笑著模仿白人員警蕭文暴力執法的姿勢，用膝蓋跪壓在朋友的脖子上拍照。

《每日郵報》報導，這個病態的挑戰賽最早是由3名英國年經人發起的。從照片中可見，兩名男生嬉笑著模仿著蕭文警跪壓對方脖子的姿勢，圖說上寫著：「警察暴力」(police brutality)。

5月31日，英國諾森布里亞警方以「涉嫌傳遞讓人焦慮和痛苦訊息」的罪名將3人逮捕，並將此模仿行為視為「仇恨犯罪」展開調查。警方表示，被捕的3人裡一人才剛滿18歲，另外兩人19歲。

不過他們的被捕並未讓大家覺醒這是錯誤的行為，大量模仿的照片反而在Snapchat上如野火燎原般蔓延到了推特，越來越多人看到後覺得「有趣」，於是跟著模仿。

上述挑戰賽的參與者大多是十來歲的白人男孩，他們幾乎都是笑著跪壓在朋友的脖子上，完全沒有意識到自己的行為會給別人帶來多大的痛苦、或多大的影響。

一名挑戰者甚至被起底是美國空軍學院的畢業生，他的模仿照片下方還寫止了「畢業生的命也是命」(Graduate Lives Matter)的戲謔語句。

在一支影片裡，一名女孩跪在另一個女孩上的脖子上。被壓著的女孩大叫她無法呼吸。美媒報導，她們是即將上大學的女高中生，影片曝光後，兩人被取銷了入學申請。更讓人難以理解的是，連成年人也加入了這個行列，甚至還有人跪壓在母牛的脖子上。

面對這類行為，重量級的社群媒體已無法坐視不管。臉書目前已刪除了「喬治․佛洛伊德挑戰賽」話題下使用者的不當貼文，只保留譴責上述行為的新聞，Instagram也採取了相同的措施，屏蔽了相關話題。當推特上有人發文「你夠膽參加喬治․佛洛德挑戰賽嗎？PO出你的照片」時，底下的評論是一片的罵聲。

▲在這項挑戰賽裡，參予者笑著模仿白人員警蕭文暴力執法的姿勢，用膝蓋跪壓在朋友的脖子上拍照。 （圖／翻攝自Snapchat）

▲在這項挑戰賽裡，參予者笑著模仿白人員警蕭文暴力執法的姿勢，用膝蓋跪壓在朋友的脖子上拍照。 （圖／翻攝自Snapchat）

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