　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

「雲端轉型」成疫情後企業升級課題　來聽專家怎麼說

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲友通資訊副總經理吳羅龍，佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻，其陽科技產品處副總經理陳啟文，明泰科技無線寬頻事業體總經理周暘智。（圖／佳世達提供）

▲佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻。（圖／佳世達提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
新冠肺炎對人類工作與生活帶來劇烈衝擊，各行各業均尋求可持續營運的解決之道，佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻在「#COMPUTEXOnlineTalks」指出，「雲端轉型」將是繼數位轉型之後，在居家上班、遠距學習、維持社交距離、零接觸等疫情後常態趨勢下，最重要的轉型升級課題。
 
全球資通訊指標大展「台北國際電腦展(COMPUTEX)」今年受到疫情影響，未能在原訂時間舉行實體展覽，因此突破地域限制，首度於線上推出「#COMPUTEXOnlineTalks」，明基佳世達解決方案聯盟（BenQ Business Solutions Alliance）受邀，聯合電腦運算的友通、網通的明泰、資安的其陽等領域專家，分享如何透過5G及AIoT關鍵技術，協助客戶進入雲端轉型的新時代。
 
李昌鴻表示，各國實行安全社交距離政策下，如何提升各場域的營運效率與安全，成為所有人在政府、場域業主、員工及消費者等最關心的議題，數位化、雲端化成為最重要的基礎建設。
 
李昌鴻舉例，零售結合自助服務，降低接觸風險；企業使用雲端基礎布建的人力資源管理系統與流程管理系統，不只實踐無紙化作業，在居家上班(WFH)時亦能維持企業營運不中斷；學校以雲端平台達到自主學習；醫院結合智能機器人與遠端監控平台，提供醫護人員更多保障。

▲友通資訊副總經理吳羅龍，佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻，其陽科技產品處副總經理陳啟文，明泰科技無線寬頻事業體總經理周暘智。（圖／佳世達提供）

▲友通資訊副總經理吳羅龍。（圖／佳世達提供）
 
友通資訊副總經理吳羅龍表示，疫情加速製造業對「管理去中心化」的需求，即使管理者在千里之外，也能使工廠運作如常，而且滿足未來走向客製化、個人化的消費趨勢，從生產流程數據化、上下游協作智慧製造、再搭配「大頻寬、低延遲、廣連結」的5G網絡，未來工廠遠在天邊卻近在眼前，友通目前也和協力廠商合作，協助客戶用更快速有效的方式管理多站點。
 
明泰科技無線寬頻事業體總經理周暘智強調，具備5G企業專網與邊緣運算建設的工廠，可有效達到減少停機、降低維護成本、遠端監控分析生產效能，明泰提供客戶端到端的5G企業專網解決方案，彈性化網路管理，大數據客製化處理，達到快速反應的全方位遠程監控，可實現企業營運不斷鏈。

請繼續往下閱讀...

▲友通資訊副總經理吳羅龍，佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻，其陽科技產品處副總經理陳啟文，明泰科技無線寬頻事業體總經理周暘智。（圖／佳世達提供）

▲其陽科技產品處副總經理陳啟文。（圖／佳世達提供）
 
其陽科技產品處副總經理陳啟文指出，疫情隔離政策使得遠端工作成為全球趨勢，其陽推出的NFVi硬體可與 SD-WAN解決方案組合完整到位，可覆蓋在既有的網路平台上，執行相關的視訊會議與SaaS應用程式，讓遠距上班的同時，確保企業有效防護資訊安全，兼具網路安全與管理軟體運作，不同流量的彈性設計，滿足客戶各式需求，為其陽服務的優勢。
 
明基佳世達強調，從2003年的SARS、2008年金融海嘯等，大型事件往往帶來科技典範轉移，成為新科技導入的催化劑，明基佳世達解決方案聯盟以提供各種符合客戶需求的雲端轉型方案，協助客戶確保員工與其用戶的安全，成為客戶共創未來的最佳夥伴。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／休旅車行駛北海岸　女過馬路被撞「腦漿濺出」慘死
妙齡女全裸走出浴室…發現大叔「隔窗偷窺」　她用妙招逮到人
快訊／台灣端百億吸科技巨頭設廠名單曝　亞馬遜、Google入
李榮浩悄準備「生日3大禮」！楊丞琳哭到鼻子紅：謝謝老公
日23歲男大生持「十字弓」掃射家人！釀2死2傷
4億身家包租公偷吃越傭　空姐人妻慘被當工具人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

施振榮、張鴻仁發起「數位防疫產業大聯盟」　廣邀業者加入防疫國家隊

「雲端轉型」成疫情後企業升級課題　來聽專家怎麼說

友訊解任代理總經理胡雪　新董座李中旺今上任...股價衝漲停

快訊／台灣招手國際高科技巨頭名單曝光　思科、谷歌都在列

3檔股票申購報酬高達45％！　謝金河：巨資回流、台股醞釀「大時代」

貿協推一站式數位防疫專區　結合2千家業者、20所醫療院所共同打造

富邦金動起來挺國旅！豪砸近7億預算　5.8萬員工在國內旅遊、教育訓練

元大證券推出「繳稅輕鬆還」借貸專案　資金運用更靈活

股東會電子投票　「疫」戰揚名國際

勞工紓困貸款辦理成績揭曉　公股銀貢獻過半　一銀最積極

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

怎麼賺被動式收入達到財誤自由　他變「藍鑽講師」用幹話爆笑教學

施振榮、張鴻仁發起「數位防疫產業大聯盟」　廣邀業者加入防疫國家隊

「雲端轉型」成疫情後企業升級課題　來聽專家怎麼說

友訊解任代理總經理胡雪　新董座李中旺今上任...股價衝漲停

快訊／台灣招手國際高科技巨頭名單曝光　思科、谷歌都在列

3檔股票申購報酬高達45％！　謝金河：巨資回流、台股醞釀「大時代」

貿協推一站式數位防疫專區　結合2千家業者、20所醫療院所共同打造

富邦金動起來挺國旅！豪砸近7億預算　5.8萬員工在國內旅遊、教育訓練

元大證券推出「繳稅輕鬆還」借貸專案　資金運用更靈活

股東會電子投票　「疫」戰揚名國際

勞工紓困貸款辦理成績揭曉　公股銀貢獻過半　一銀最積極

桃園大園警方強力取締改裝車　2小時攔查30多輛

新打卡熱點！南投下坪情人橋添妝　竹編男茶師女相遇情牽一輩子

施振榮、張鴻仁發起「數位防疫產業大聯盟」　廣邀業者加入防疫國家隊

「下腹痛」恐敗血性休克！醫曝5大症狀…衛生習慣超重要

「佛洛伊德之死」3警協助教唆謀殺！　美東4日下午首出庭

曳引車轉彎跨雙黃線！騎士急煞「倒地遭輾」骨折、氣血胸撿回一命

南投人怒了！遊客玩SUP立槳擅闖日月潭拉魯島祖靈聖地　管理處要抓人開罰

什麼蔬果沒人買...來西螺大排看就知道！雲基被迫強吸「漂漂河」惡臭

外國廠商來台恐排擠效應？　經濟部：帶動供應鏈、中小企業

口罩、PS4悠遊卡搶爆！神人一整天「終極時間管理」...結局曝光　網秒懂認證

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

財經熱門新聞

他在號子裡遇貴人　彰化農家漢變億元大戶

振興3倍券這樣用最划算！　專家：選「非實體券」有這3大優點

快訊／台灣招手國際高科技巨頭名單曝光　思科、谷歌都在列

他17歲拿10元離家　賣肉乾拚出百億王國

北都下架NGC、衛視電影　10萬戶受影響

快訊／中油加油90元爽中千萬！3-4月發票中獎清冊在這裡

振興三倍券過期不退錢！經濟部6大提醒　懶人包一次看懂

勞工紓困貸款10萬元逾106萬人申請　勞動部：持續開放申請暫不喊卡

勞工紓困貸款申請數破百萬件！　勞動部：即起停止受理

金寶董事沈軾榮申報轉讓2000張持股

杏一限量1.5萬組盒裝口罩開賣　再祭防疫產品組合搶市

哈日族注意！日圓匯價重返0.27字頭　換新台幣5萬多賺逾3000元

首家銀行推振興三倍券優惠！信用卡最高回饋10%　新戶免付1000元

快訊／中華電獲5G特許執照！6都為主隨時可開台

更多熱門

關鍵字：

明基佳世達雲端轉型

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

聶永真聲援黃氏兄弟瑋瑋　「沒有做錯事」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面