「雲端轉型」成疫情後企業升級課題　來聽專家怎麼說

▲佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻。（圖／佳世達提供）

記者姚惠茹／台北報導



新冠肺炎對人類工作與生活帶來劇烈衝擊，各行各業均尋求可持續營運的解決之道，佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻在「#COMPUTEXOnlineTalks」指出，「雲端轉型」將是繼數位轉型之後，在居家上班、遠距學習、維持社交距離、零接觸等疫情後常態趨勢下，最重要的轉型升級課題。



全球資通訊指標大展「台北國際電腦展(COMPUTEX)」今年受到疫情影響，未能在原訂時間舉行實體展覽，因此突破地域限制，首度於線上推出「#COMPUTEXOnlineTalks」，明基佳世達解決方案聯盟（BenQ Business Solutions Alliance）受邀，聯合電腦運算的友通、網通的明泰、資安的其陽等領域專家，分享如何透過5G及AIoT關鍵技術，協助客戶進入雲端轉型的新時代。



李昌鴻表示，各國實行安全社交距離政策下，如何提升各場域的營運效率與安全，成為所有人在政府、場域業主、員工及消費者等最關心的議題，數位化、雲端化成為最重要的基礎建設。



李昌鴻舉例，零售結合自助服務，降低接觸風險；企業使用雲端基礎布建的人力資源管理系統與流程管理系統，不只實踐無紙化作業，在居家上班(WFH)時亦能維持企業營運不中斷；學校以雲端平台達到自主學習；醫院結合智能機器人與遠端監控平台，提供醫護人員更多保障。

▲友通資訊副總經理吳羅龍。（圖／佳世達提供）



友通資訊副總經理吳羅龍表示，疫情加速製造業對「管理去中心化」的需求，即使管理者在千里之外，也能使工廠運作如常，而且滿足未來走向客製化、個人化的消費趨勢，從生產流程數據化、上下游協作智慧製造、再搭配「大頻寬、低延遲、廣連結」的5G網絡，未來工廠遠在天邊卻近在眼前，友通目前也和協力廠商合作，協助客戶用更快速有效的方式管理多站點。



明泰科技無線寬頻事業體總經理周暘智強調，具備5G企業專網與邊緣運算建設的工廠，可有效達到減少停機、降低維護成本、遠端監控分析生產效能，明泰提供客戶端到端的5G企業專網解決方案，彈性化網路管理，大數據客製化處理，達到快速反應的全方位遠程監控，可實現企業營運不斷鏈。

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▲其陽科技產品處副總經理陳啟文。（圖／佳世達提供）



其陽科技產品處副總經理陳啟文指出，疫情隔離政策使得遠端工作成為全球趨勢，其陽推出的NFVi硬體可與 SD-WAN解決方案組合完整到位，可覆蓋在既有的網路平台上，執行相關的視訊會議與SaaS應用程式，讓遠距上班的同時，確保企業有效防護資訊安全，兼具網路安全與管理軟體運作，不同流量的彈性設計，滿足客戶各式需求，為其陽服務的優勢。



明基佳世達強調，從2003年的SARS、2008年金融海嘯等，大型事件往往帶來科技典範轉移，成為新科技導入的催化劑，明基佳世達解決方案聯盟以提供各種符合客戶需求的雲端轉型方案，協助客戶確保員工與其用戶的安全，成為客戶共創未來的最佳夥伴。

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