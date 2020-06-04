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貿協推一站式數位防疫專區　結合2千家業者、20所醫療院所共同打造

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▲▼外貿協會董事長黃志芳。（圖／記者余弦妙攝）

▲外貿協會董事長黃志芳。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

全球受新冠肺炎疫情衝擊影響，使各國防疫策略成國際重要議題，台灣因超前部署與各方資源的投入穩定疫情並獲國際正面評價。外貿協會今（4）日宣布攜各界專家、逾2千家防疫廠商及20所醫療機構打造線上「防疫國家館」，以台灣醫療數位平台主動共享防疫資訊並推廣國內防疫產業。

外貿協會董事長黃志芳表示，全球面臨新冠肺炎的衝擊，造成數百萬人死亡，台灣在面臨這樣的疫情下，彷彿像是人間樂土，由於台灣防疫做得好，我們有相當強大的醫療體系、資通訊體系，因此才能讓台灣可以在防疫成為全球模範生，台灣借鏡過往SARS經驗，在疫情前期就即刻啟動邊境管制、口罩徵收、防疫國家隊增產及科技防疫等措施。

請繼續往下閱讀...

黃志芳也說，目前還是有許多國家正在與疫情奮戰，台灣基於人道精神並為盡地球村一份子之力整合國內2千多家國內防疫產業廠商與20所醫療機構建立防疫國家館，這也是外貿協會轉型數位的一個里程碑，這將會替台灣向全世界展現台灣醫療實力。在未來這也將成為台灣國際醫療網站，將會持續服務台灣的醫療團隊。

▼外貿協會董事長黃志芳。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼外貿協會董事長黃志芳。（圖／記者余弦妙攝）

貿協表示，全球正走向後疫情時代，未來防疫意識、政策作法與產品討論度將持續提升亦具高度醫療物資、服務等需求；貿協透過建立單一入口網站，整合2千家國內防疫產業廠商與20所醫療機構的產業專區(Industries)，邀請各界學者及專家的經驗分享專區(Experience Sharing)與各項成功防疫作法的台灣防疫模式(Taiwan Model)專區。

同時，為跨越實體交流限制，線上「防疫國家館」亦建立數位管道如線上醫院防疫經驗分享(Epidemic-Prevention Experience Sharing)與近期台灣經貿網流量熱點的防疫專區(Quality Anti- Epidemic Products)，提供客製化安排醫療視訊會議、採購洽談及線上下單服務，即時為國際提供必要協助。

貿協強調，線上防疫國家館是面向全球、整合台灣醫療優勢的數位平台，涵蓋防疫視訊教學、醫療物資供應鏈媒合、公衛專家知識與台灣防疫作法等多項資源，將與國內產業、醫療機構、公協會團體及政府部門合作持續完善「防疫國家館」中防疫生態系資訊，並積極協助國際訪客需求，以台灣醫療、防疫產業等能量與世界共同渡過疫情挑戰。

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