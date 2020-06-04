墨西哥1000年前最大「馬雅遺址」　浮誇程度不像人造建築

▲瑪雅遺址「AguadaFénix」。（圖／同下，路透）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國亞利桑那大學（University of Arizona）教授豬俁健擔任團長的的國際調查團，於墨西哥東部塔巴斯科州（Tabasco）發現最大、古老的瑪雅遺址「Aguada Fénix」，初估需要320萬至430萬立方米的材料來建造，與當時耗費280萬立方米的材料造的高金字塔不同，而平面結構被認為是當時大型活動的聚集地。

根據Inside Science報導，科學家使用一種稱為激光雷射掃描出Aguada Fénix，再繪製出3D地圖，形狀變得更清晰，而整個建築長約1.4公里、寬約400公尺、且擁有高15公尺的土築舞台。研究的主要作者井上武一（Takeshi Inomata）表示，令人驚訝的是，這個遺址以前不為人所知，但是它是如此之大，這也就是為什麼你走到那裡，都不會意識到這是人造的建築，永遠也不會認識到它的矩形形狀。

儘管科學家都知道瑪雅人人口多，但這次的發現讓他們意識到，當時的人口密度相當於中世紀的歐洲。迄今為止，遺址中發現的唯一雕像是「白色野豬」，完全沒有國王或菁英的跡象，研究人員推斷出，當時所呈現出社會不平等現象要低於其它國家。

據報導，考古學家長期認為，瑪雅人在早於公元前1800年至公元250年時期，就逐漸從流動的生活方式轉變為永久定居點，並於公元前1000至400年中世紀時期與村莊一起興起。現在，科學家發現這個遺址，根據建築上木炭樣品的放射性碳測年表明，它是在公元前1000年至800年建造的，這也使其成為最古老的瑪雅建築。