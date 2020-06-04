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玩命男60公尺高跳崖直墜淺水區　當場失去呼吸心跳...2男成功救回他！

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玩命男60公尺高跳崖直墜淺水區　當場失去呼吸心跳...2男成功救回他！（圖／翻攝自Twitter）

▲年輕人喜愛挑戰危險跳崖活動。（圖／翻攝自Twitter

記者李振慧／綜合報導

英國一名20歲男子近來在杜德爾門(Durdle Door)玩命挑戰，從60公尺高的岩石跳崖，結果卻不慎落入淺水區身受重傷差點溺死，危險畫面除了讓圍觀民眾發出尖叫，影片後來也在網路上獲得瘋傳，人被找到時已經失去呼吸，幸好被2名在附近划船的男子拯救才撿回一命。

事件上週六（上月30日）發生在多塞特郡西盧沃斯附近的杜德爾門，影片中可看到，一名穿著泳褲男子站在距離地面約60公尺高的岩石上，接著便一躍而下掉入水中，可是他落水後卻疑似溺水，不斷拍打水面人卻無法順利浮出水面，可聽到圍觀群眾開始驚聲尖叫，「他摔斷腿了」、「他要淹死了」。

當時人在附近划船的男子威利(Michael Wiley)表示，他和室友柯克伍德(Dylan Kirkwood)見狀立即跳入海中，後來在水下6公尺處找到墜水男子，然而因為所處的位置太深處，他們一共嘗試了5次才順利把人給帶上岸，對方當時已經停止心跳與呼吸，在場的4名好心民眾立即進行心肺復甦術後才恢復心跳。

受傷男子後來被送到當地醫院治療，而當天除了他以外，還有3名民眾也因為涉險跳崖受傷，事件發生後當局已呼籲民眾不要到該區遊玩，並且在鄰近的通行道路上設置路障，以阻止再有人闖入。

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