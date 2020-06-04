元大證券推出「繳稅輕鬆還」借貸專案　資金運用更靈活

▲元大證券提供「不限用途款項借貸」服務。（圖／pakutaso）

記者陳心怡／台北報導

近期許多投資人面臨繳納個人綜合所得稅的資金需求時，常會猶豫是否要忍痛賣股換取現金應急，其實投資人有更好的選擇，元大證券提供「不限用途款項借貸」服務，投資人只要開立證券借貸帳戶，透過「元大萬事通APP」即可24小時線上申辦，利用手中庫存股票作為擔保品進行借貸，簡易操作快速取得所需資金，最低借款金額1萬元起，隨借隨還以日計息，且不需開辦費。

元大證券為感謝投資人的支持，即日起至今年12月31日舉辦「繳稅輕鬆還」借貸專案活動，凡有繳納去（2019）年度個人綜合所得稅需求的投資人，憑繳稅證明文件申辦「不限用途款項借貸」即可於核定借貸額度內享有優惠借貸利率。

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元大證券表示「繳稅輕鬆還」借貸專案活動，讓投資人不用賣股即可取得資金周轉，先透過款項借貸輕鬆繳稅，待手中庫存股票現金股利入帳後，或股票至投資人目標價位後賣出，再進行借貸還款，讓資金運用更加靈活、投資更有彈性，且在借款期間仍享有股利及股息等報酬。

元大證券也提供「元大開戶通APP」，讓投資人免出門、免臨櫃，24小時輕鬆完成不限用途款項借貸帳戶線上開戶，享受「聰明理財 享受生活」的一條龍優化服務，成為投資人既友善又方便的後盾。