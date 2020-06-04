勞工紓困貸款辦理成績揭曉　公股銀貢獻過半　一銀最積極

▲公股銀積極協助勞工辦理勞工紓困貸款，度過難關。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

勞工紓困貸款到3日止，累計受理申貸案件已經達到110萬件，銀行也停止受理。財政部也公布公股銀行辦理的成績，公股銀行受理達到49萬件，其中已經核准了39萬件，核准金額達到395億元，在八大公股銀當中，一銀辦理最為積極，核准金額已經將近80億元。

勞工紓困貸款自今年年4月30日開辦到6月3日止，約1個多月的時間，金融機構已經受理申請110萬件，財政部也公布公股銀行辦理勞工紓困貸款成績，據統計，公股銀行總受理件數達49.5萬件，其中39.5萬件已獲核准，核准金額395.49億元，在全體銀行中不論是件數或者是金額都超過了一半。

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其中在八大公股銀當中，一銀辦理勞工紓困貸款最為積極，核准金額已經達到79億元，將近80億元。

根據勞動部所規劃的勞工紓困貸款，只要是年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

財政部表示，面對新冠肺炎（COVID-19）疫情艱鉅挑戰，公股銀行積極提供各項紓困與金融協助。讓有實際紓困需求的中小企業、小規模營業人及個人與勞工及時取得所需資金，度過疫情難關。

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