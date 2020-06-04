　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金與正痛罵脫北者「糞犬」...南韓政府回應了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓朝鮮勞動黨金第一副部長金與正，向南韓威脅不排除撕毀軍事協議。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓朝鮮勞動黨金第一副部長金與正，向南韓威脅不排除撕毀軍事協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）勞動黨第一副部長、金正恩胞妹金與正4日清晨發表談話，批評南韓脫北者透過大型氣球對北韓境內發送汙衊當局傳單的行為，直言脫北者是「垃圾」、「糞犬」，揚言南朝鮮（南韓）若藉自由之名輕忽嚴重性，不排除撕毀南北軍事協議。對此南韓統一部召開記者會表示，發送傳單之舉危及邊境地區生命財產安全，呼籲相關團體應中斷該行為。

根據《韓聯社》報導，南韓統一部發言人呂尚基（여상기）4日上午針對金與正的談話召開記者會，表示政府長期關注對北韓發送傳單可能招致邊境地帶緊張局勢之議題，先前已幾次採取措施禁止相關行為。

他表示，「相關公民團體對北韓發送的傳單，最後大部分都在國內（南韓）被發現。這些傳單汙染邊境地區的環境、在回收廢棄物上造成負擔，嚴重影響當地區居民的生活品質。」

他補充道，「政府已對此積極研擬對策，試圖化解、改善會助長緊張情勢的行為。」

據悉，南韓脫北者公民團體「自由北韓運動聯盟」上月31日在京畿道金浦市透過大型氣球，對北韓發送50萬份文宣、50本手冊、2000張1美元紙鈔、1千張記憶卡，文宣上更寫著「金正恩是預告研發新戰略核武的偽善者」。

►金與正痛罵脫北者「垃圾」　南韓若再放任：就要撕毀軍事協議

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
快訊／休旅車行駛北海岸　女過馬路被撞「腦漿濺出」慘死
妙齡女全裸走出浴室…發現大叔「隔窗偷窺」　她用妙招逮到人
快訊／台灣端百億吸科技巨頭設廠名單曝　亞馬遜、Google入
李榮浩悄準備「生日3大禮」！楊丞琳哭到鼻子紅：謝謝老公
日23歲男大生持「十字弓」掃射家人！釀2死2傷
4億身家包租公偷吃越傭　空姐人妻慘被當工具人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「佛洛伊德之死」3警協助教唆謀殺！　美東4日下午首出庭

真的好想辦！官方討論東京奧運「減少入場觀眾數」　開閉幕式淪冷清場面

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪…被捕前堅持吃最後一塊

金與正痛罵脫北者「糞犬」...南韓政府回應了！

祖母耳朵中箭爆血！日23歲男大生持「十字弓」掃射家人釀2死2傷

聯合國批中國趁疫情加強審查　譴責美國種族歧視

到晚上就失控…曼哈頓香奈兒、GUCCI「慘淪砸貨店」　示威者碎窗奪限量包！

習近平料11月後訪日！　日本外相：先舉行G7、G20峰會

快訊／南韓檢方聲請羈押三星少主李在鎔等3名高層！

發佈黃色警戒！川普「不惜動用軍隊終結示威」：升級華府部隊防衛狀態

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

怎麼賺被動式收入達到財誤自由　他變「藍鑽講師」用幹話爆笑教學

「佛洛伊德之死」3警協助教唆謀殺！　美東4日下午首出庭

真的好想辦！官方討論東京奧運「減少入場觀眾數」　開閉幕式淪冷清場面

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪…被捕前堅持吃最後一塊

金與正痛罵脫北者「糞犬」...南韓政府回應了！

祖母耳朵中箭爆血！日23歲男大生持「十字弓」掃射家人釀2死2傷

聯合國批中國趁疫情加強審查　譴責美國種族歧視

到晚上就失控…曼哈頓香奈兒、GUCCI「慘淪砸貨店」　示威者碎窗奪限量包！

習近平料11月後訪日！　日本外相：先舉行G7、G20峰會

快訊／南韓檢方聲請羈押三星少主李在鎔等3名高層！

發佈黃色警戒！川普「不惜動用軍隊終結示威」：升級華府部隊防衛狀態

跟著買不踩雷！屈臣氏5大熱賣防曬　Top1網認證「用掉十幾條了繼續用」

楊小黎虧王少偉「幼稚阿伯」　單身6年曝天心曾告誡：要找能一起玩的人

剛帶回家1天！2個月大博美閉眼自己「蓋被被」　畫面萌曝光

桃園大園警方強力取締改裝車　2小時攔查30多輛

新打卡熱點！南投下坪情人橋添妝　竹編男茶師女相遇情牽一輩子

施振榮、張鴻仁發起「數位防疫產業大聯盟」　廣邀業者加入防疫國家隊

「下腹痛」恐敗血性休克！醫曝5大症狀…衛生習慣超重要

「佛洛伊德之死」3警協助教唆謀殺！　美東4日下午首出庭

曳引車轉彎跨雙黃線！騎士急煞「倒地遭輾」骨折、氣血胸撿回一命

南投人怒了！遊客玩SUP立槳擅闖日月潭拉魯島祖靈聖地　管理處要抓人開罰

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

美國禁中國客機出入境！原因曝光

佛洛伊德官方驗屍報告出爐　生前染疫

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

紐約第五大道釘木板自保　木工：這是海盜的地盤

美警又殺黑人！執法記錄器「完全沒有畫面」

6歲男童慘跌入馬桶！在糞坑中溺死「尖叫沒人回」

世衛未否認「怨中拖延公布資訊」　官員拒答

川普激推　WHO恢復奎寧臨床試驗

佛系防疫推手認：該更嚴格管制

黛米蘿絲用大咪咪療癒躁動的心

前非裔警察隊長遭殺　陳屍人行道

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

美國5月就業報告好消息！三大指數翻紅

更多熱門

相關新聞

嬷耳朵中箭爆血！日男大生十字弓掃射家人釀2死2傷

嬷耳朵中箭爆血！日男大生十字弓掃射家人釀2死2傷

日本兵庫縣寶塚市今（4）上午傳出一名男大生在家持十字弓掃射親人的事故，造成2死2傷。據了解，現年23歲的嫌犯野津英滉是其中一名死者的孫子，至於為何會突然拿十字弓攻擊家人，詳細原因仍待警方調查，目前野津已遭逮捕。

日外相：習近平料於11月以後訪日

日外相：習近平料於11月以後訪日

即／南韓檢方聲請羈押三星少主李在鎔！

即／南韓檢方聲請羈押三星少主李在鎔！

金與正痛罵脫北者　威脅撕毀軍事協議

金與正痛罵脫北者　威脅撕毀軍事協議

靖國神社外「殺光武漢人　嫌犯落網了

靖國神社外「殺光武漢人　嫌犯落網了

關鍵字：

日韓要聞北韓金與正對北傳單南韓統一部金浦脫北者

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

聶永真聲援黃氏兄弟瑋瑋　「沒有做錯事」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面