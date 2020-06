到晚上就失控…曼哈頓香奈兒、GUCCI「慘淪砸貨店」　示威者碎窗奪限量包！

▲曼哈頓香奈兒、古馳、PRADA遭砸毀。(圖/路透社下同)

記者陳亭伃/綜合報導

美國近日因為「佛洛伊德之死」,造成全城多處示威,不少店家、民眾都遭到示威者的攻擊。就連美國紐約高端的「曼哈頓區」,本來為時尚精品購物街的代表,如今同樣遭到示威者不手軟的攻擊,包括香奈兒(Chanel)、古馳(GUCCI)等多家高端精品店,也淪為「砸貨店」,櫥窗玻璃碎一地、內裝也遭到毀壞。

根據英國《太陽報》報導,非裔男子佛洛伊德(George Floyd)因遭到白人警方執法過當死亡後,全美30個城市陸續爆發示威流行,就連德國柏林、英國倫敦也有民眾響應。就在美國高端的精品聚集地「曼哈頓區」,在近日的示威抗議中,也遭到魚池之殃。不僅香奈兒、古馳、Prada多個專櫃遭到損毀,甚至有許多地方的精品店,遭到民眾強行進入,直接將包包、精品拿走。

▲業者用木板圍住,希望可以搶救店面最厚的狀態。

不僅精品店,就連一般的商店,也遭到不明的抗議者直接打破玻璃,將自行車、生活必需品、糖果直接搬走。當地居民表示,早上時所出現的示威抗議,到了晚上場面開始變得失控。原本遭到新冠疫情衝擊的商家,如今面對示威抗議,損失更是慘重,加上保險公司不見得賠償,甚至還要自行吸收。

面對全美的示威遊行,美國前國防部長馬蒂斯(James Mattis)譴責總統川普,認為他非但沒有讓美國人有團結之心,反而試圖想要分裂社會,而川普執政的3年多來,都是「刻意」努力的成果,而事實證明,美國並沒有在成熟的領導之下團結起來,這是非常令人沮喪的結果。

They robbed the Chanel store in SoHo, Manhattan pic.twitter.com/OCwQDUKcMe