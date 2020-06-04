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到晚上就失控…曼哈頓香奈兒、GUCCI「慘淪砸貨店」　示威者碎窗奪限量包！

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▲▼曼哈頓香奈兒、古馳、PRADA遭砸毀。（圖／路透社）

▲曼哈頓香奈兒、古馳、PRADA遭砸毀。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國近日因為「佛洛伊德之死」，造成全城多處示威，不少店家、民眾都遭到示威者的攻擊。就連美國紐約高端的「曼哈頓區」，本來為時尚精品購物街的代表，如今同樣遭到示威者不手軟的攻擊，包括香奈兒（Chanel）、古馳（GUCCI）等多家高端精品店，也淪為「砸貨店」，櫥窗玻璃碎一地、內裝也遭到毀壞。

根據英國《太陽報》報導，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）因遭到白人警方執法過當死亡後，全美30個城市陸續爆發示威流行，就連德國柏林、英國倫敦也有民眾響應。就在美國高端的精品聚集地「曼哈頓區」，在近日的示威抗議中，也遭到魚池之殃。不僅香奈兒、古馳、Prada多個專櫃遭到損毀，甚至有許多地方的精品店，遭到民眾強行進入，直接將包包、精品拿走。

▲▼曼哈頓香奈兒、古馳、PRADA遭砸毀。（圖／路透社）

▲業者用木板圍住，希望可以搶救店面最厚的狀態。

不僅精品店，就連一般的商店，也遭到不明的抗議者直接打破玻璃，將自行車、生活必需品、糖果直接搬走。當地居民表示，早上時所出現的示威抗議，到了晚上場面開始變得失控。原本遭到新冠疫情衝擊的商家，如今面對示威抗議，損失更是慘重，加上保險公司不見得賠償，甚至還要自行吸收。

面對全美的示威遊行，美國前國防部長馬蒂斯（James Mattis）譴責總統川普，認為他非但沒有讓美國人有團結之心，反而試圖想要分裂社會，而川普執政的3年多來，都是「刻意」努力的成果，而事實證明，美國並沒有在成熟的領導之下團結起來，這是非常令人沮喪的結果。

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