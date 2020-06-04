再傳群聚感染！教會「傳教活動」63人確診...健康講座199名老人待篩檢

▲南韓首都圈的教會陸續傳出群聚確診案例。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（4）早通報新增39名新冠肺炎（COVID-19）確診案例，除2名屬境外感染，其他37例皆屬境內感染，其中不少患者是在首都圈教會小型聚會受感染的信徒、家屬，以及首爾某健康用品業者的職員。

中央防疫對策本部表示，先前梨泰院夜店、富川物流中心所造成的群聚感染案例目前已明顯趨緩，不過仁川、軍浦、安養等首都圈內的基督教會神職人員聚會、傳教活動中已陸續傳出信徒、家屬確診，目前共計63名確診者、分佈在30所教會。

而首爾一間販售健康用品的企業「Rich Way」（리치웨이），5月下旬在冠岳區棗園洞某賣場內舉辦大型職員教育訓練、銷售講座與休閒活動後，已出現共計12起確診案例、199人等待仍進行篩檢，而其中出席講座的聽眾大部分是老年人，受感染風險高。

首爾市市民健康局長羅伯柱（나백주）表示，首爾九老區第43例確診者（九老案43）為72歲男性，是Rich Way的員工，6月2日在辦公室內突然失去力氣、昏厥，緊急送醫後篩檢結果呈陽性，為該企業首名確診患者；3日分別有2名職員、3名銷售員確診；4日則分別有2名職員、1名銷售員、1名確診者家屬確診。

羅伯柱補充，至今仍在調查九老案43的感染途徑；居住在京畿道水原市的80多歲男性、京畿道安山市的57歲女性分別出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛等症狀後送醫篩檢，陸續確診，他們被判定是九老案43的接觸者。

目前南韓全境有511所學校宣布停止到校上課，其中508所集中在首都圈。

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