前NBA球星PO曝10秒影片！佛洛伊德6歲女高喊：爸爸改變全世界

▲史蒂芬傑克森陪同佛洛伊德6歲女兒走上街頭。（圖／翻攝自IG:_stak5_）



記者王佩翊／綜合外電報導

美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察押頸，當場窒息而死，引發全美各地大規模示威遊行。佛洛伊德生前好友、前NBA球星史蒂芬傑克森（Stephen Jackson Sr.）日前在Instagram分享了與佛洛伊德6歲女兒吉安娜（Gianna）的合照與影片，只見吉安娜坐在史蒂芬的肩上喊著，「爸爸改變了世界。」短短10秒的影片瞬間引發百萬網友鼻酸。而史帝芬也在Instagram上寫道，「別擔心，我的雙胞胎兄弟，我會照顧好吉吉。」

史蒂芬傑克森2日上傳了一則影片，影片中佛洛伊德的女兒吉安娜坐在他的肩上高喊，「爸爸改變了世界！（Daddy changed the world!）」史蒂芬同時在該影片下寫道，「沒錯，爸爸改變了世界！喬治．佛洛伊德，改革之名。」短短幾秒的影片瞬間吸引上百萬人次觀看。

史蒂芬表示，對他而言，佛洛伊德就是他的雙胞胎兄弟，自佛洛伊德事件爆發後，他也多次走上街頭，甚至陪同吉安娜母女出席記者會，希望能替好朋友爭取正義。除了這則影片之外，史蒂芬也在Instagram上po出與吉安娜的合照並寫道，「別擔心，我的雙胞胎兄弟，我會照顧好吉吉。你知道的，我是兄弟的守護者，而且我也有很多的兄弟。」

事實上，現年42歲的前NBA球星史蒂芬傑克森與46歲的佛洛伊德情同兄弟，佛洛伊德的死對他造成極大的打擊，他2日陪同佛洛伊德的遺孀羅西．華盛頓（Roxie Washington）出席記者會時表示，「我在這裡是為了伸張正義，我要替我的兄弟伸張正義。」他也感性地向羅西承諾，未來會在吉安娜身邊好好照顧她，叔代父職，陪她走向人生的另一端。

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～