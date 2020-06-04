金與正痛罵脫北者「垃圾」　南韓若再放任：就要撕毀軍事協議

▲金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

《韓聯社》報導指出，金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正4日痛批「脫北者」不斷發放傳單汙衊北韓，甚至用氣球將這些文宣送到北韓境內。金與正毫不客氣地形容脫北者是「人渣」、「垃圾」，若是南韓政府不積極處理，她將會撕毀南北軍事協議。

《韓聯社》報導，金與正4日透過北韓《朝鮮中央通訊社》（KCNA）發表談話，批評在南韓的脫北者印製傳單汙衊北韓，甚至透過大型氣球將傳單送到北韓。金與正形容，這些脫北者是「人渣」、「垃圾」，南韓政府應該要採取一切可能行動，不要再以言論自由為藉口，「如果南韓當局再製造藉口讓這個情況持續下去，他們將被迫付出高昂代價。」

金與正說，南韓不可能不清楚《板門店宣言》與《軍事協議》中，禁止在非軍事區一帶散佈傳單等一切敵對行為的條款，若不就散佈反北韓傳單的行為採取相應措施，將面臨「拆除開城工業園區，關閉南北聯絡辦公室，或撕毀南北軍事協議」的局面。

據了解，韓國脫北者團體「自由朝鮮運動聯合」5月31日在京畿道西北部的金浦市，用大型氣球向北韓發送了50萬份傳單、50本手冊、2000張1美元紙鈔和1000張記憶卡；傳單上寫著「金正恩是宣布新戰略核武器路線的偽善者」等內容。

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