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川普：與習近平「關係非常好」　不會因香港問題制裁他

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▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲G20川習會。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合外電報導

中美對抗升溫，不過美國總統川普3日受訪時表示，與中國大陸國家領導人習近平已經有一段時間沒交談，但兩人「關係非常好（was very good）」。另外對於引起爭議的「港版國安法」，川普表示，沒考慮就香港問題制裁對方。

川普3日在接受Newsmax TV、白宮前新聞秘書斯派塞（Sean Spicer）訪問時表示，與中國簽訂的首階段貿易協定，是美國最好的協議之一，批評北京一直剝削美國，令華府每年損失5000億美元，而自己改變了這個情況。

▲▼新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發期間，紐約市民眾排隊領取食物。（圖／路透）

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發期間，紐約市民眾排隊領取食物。（圖／路透）

對於新冠肺炎疫情，川普認為，中國應該在最初就阻止病毒從武漢擴散，但並沒有做到，導致疫情在全球蔓延，大量人死亡；中國在簽署貿易協議後不久就遇上疫情，且在此之前陷入了近67年來最差的一年，「這都是我做到的（That's because of me）。」

川普同時將矛頭指向世界貿易組織（WTO）和世界衛生組織（WHO），批評兩者立場傾中，其中世貿將中國視為「發展中國家」，容許北京從其他國家獲得好處致富，損害美國貿易、製造業、科技和創新能力，「中國是非常強大的國家，如果這算是發展中國家，那美國也是。」

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