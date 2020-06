力挺「美國革命」！　歐巴馬：國家是建立在抗議之上　籲堅持和平示威

▲美國前總統歐巴馬(Barack Obama)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國前總統歐巴馬3日發表談話時,再度力挺「佛洛伊德之死」示威中的和平抗議者。他表示,美國是建立在抗議之上,「這個國家的每一次進步都是透過讓現狀變得『不舒服』所取得的。」

歐巴馬(Barack Obama)3日和明尼亞波利斯(Minneapolis)的抗議人士進行視訊會談時表示,在全美各地的示威活動中,只有很小一部分人採取了暴力手段,「那些一直在談論抗議的人請記住,這個國家是建立在抗議之上的,它被稱為美國革命。」他強調,應該感謝那些願意用和平秩序手段的人,「這個國家的每一次進步、每一次自由的擴大、每次內心深處理想的表達,都是透過讓現狀變得『不舒服』所取得的。」

歐巴馬呼籲,這些抗議民眾應該繼續抱持著希望,「我們以前也有過人們關注的時刻,但並不意味著所有的問題都會得到解決,所以不要氣餒,這是一場馬拉松而不是短跑,希望所有受到鼓舞、積極參與的年輕人都能堅持下去。」

歐巴馬1日譴責示威所引發的暴力行為,儘管大部分民眾和平表達訴求,卻有「一小部分人士」訴諸暴力,反而傷害了抗議活動想要幫助的族群,「我們不要替暴力找藉口、合理化或者參與其中」,也強調在抗議之餘,透過民主投票選出不同領導人,才能帶來真正的改變。

