亞特蘭大「暴力6警」被起訴　敲破車窗猛拖大學生男女下車

▲大學生男女正準備要從示威現場離去時，遭警方盯上。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國喬治亞州非裔大學生楊（Messiah Young）和皮爾葛林（Taniyah Pilgrim），31日晚間在亞特蘭大被警方攔下，隨即被打破車窗、電擊槍伺候等暴力執法。事件再度引發怒火，6名員警部分遭革職，3日最新消息則是所有人都被起訴。

根據美媒「NBC News」報導，富爾頓郡（Fulton County）檢察官霍華德（Paul L. Howard），於周二（2日）的記者會上宣布起訴內容。

JUST IN: We just got the photos of all of the officers charged for use of excessive force on 2 college students: https://t.co/esNfdnqOgM pic.twitter.com/U68Nsg1Jgc — WSB-TV (@wsbtv) June 2, 2020

6名涉事員警中，已有2人在事發後遭到革職，不到4天的時間，6人全被以攻擊罪名起訴。員警胡德（Lonnie Hood）面臨2項加重攻擊罪名和1項襲擊罪名；索斯（Willie Sauls）被起訴1項加重攻擊，以及一項破壞財產罪。

史崔特（Ivory Streeter）面臨1項加重攻擊，以及1項持槍瞄準或對準當事人；賈德那（Mark Gardner）也被以加重攻擊起訴；瓊斯（Armond Jones）同樣被以持槍瞄準或對準當事人，以及加重襲擊等罪名起訴。所有員警中，只有克勞德（Roland Claud）免於攻擊或襲擊罪名，但他也被以破壞財產罪名起訴。

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