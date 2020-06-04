美前防長痛批川普「試圖分裂」社會！　全美見證「沒有成熟領導」的後果

▲美國前國防部長馬提斯（Jim Mattis）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前國防部長馬提斯3日晚間針對近日「佛洛伊德之死」的抗議事件，對總統川普提出強烈批評。馬提斯直指川普是他有生以來見過最不團結美國人的總統，甚至還試圖分裂人民，「我們正在見證過去三年來沒有成熟領導的後果。」

馬提斯（James Mattis）批評白宮對抗議的「軍事化」反應將引發不必要的衝突，「川普是我一生中看過第一位不試著團結美國人的總統，甚至不假裝嘗試這樣做，相反地，他試圖分裂我們。」馬提斯更痛批，「我們正在見證這三年來蓄意努力的結果，我們目睹了這三年來沒有成熟領導的後果。」

全美「佛洛伊德之死」示威邁入第9天，多地爆發激烈的暴力行為，川普（Donald Trump）近日不斷呼籲各州政府，對示威者採取更嚴厲的手段，並表示會直接跳過隸屬各州的國民警衛隊，直接動用1807年的《暴動法案》，派出國家級武力進城平亂。

現任國防部長艾斯培（Mark Esper）則在3日表示，他認為不應該在美國國內，對大規模的示威活動動用現役武力。他說現役武力若要派上用場，只能是在最危急的情況，做為最後手段，「我們現在並沒有在那樣的情況之中，我不支持引用《暴動法案》。」

馬提斯是一位退役的四星上將，出身自海軍陸戰隊，當時被視為川普內閣中的關鍵閣員，但最終在諸多觀念不同的情況下，在2018年底請辭。美國媒體Vox還以《川普政府最後的成年人馬提斯辭職》對馬提斯的辭職作為註解。

►►防疫期間也要一 樣美麗！



★★好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事 ，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入 會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選 擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】