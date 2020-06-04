NCC通過北都下架《國家地理》、《衛視電影台》10萬戶受影響



▲NCC3日通過台北市「北都數位」有線系統下架《國家地理頻道》(NGC)、《衛視電影台》，北都將在文字跑馬預告5 日後進行頻道變更（圖／網友提供）



記者陳世昌／台北報導



NCC3日通過台北市「北都數位」有線系統下架《國家地理頻道》(NGC)、《衛視電影台》，並上架7個新頻道的申請案。 北都表示，在收到NCC公文通知後，會依法定程序預告5天之後進行頻道變更。這次頻道異動在台北市約有10萬收視戶受影響。



北都表示，因為與代理商「優視」無法達成共識，依法提出《國家地理頻道》及《衛視電影台》下架申請，另新增7個頻道，包含《MTV Live》、《Comedy Central Asia》、《狼谷育樂台》、《凱亞綜合台》、《美麗人生購物台》，以及兒童頻道《Nickelodeon Asia》 、《Nick Jr.》，除了充實基本頻道套餐的素質及吸引力外，相信也能讓收視戶有不同的節目體驗。





北都數位有線電視頻道異動情況



CH18《國家地理頻道》 下架，由《Travel Channel》(原CH109)移頻替代

CH61《衛視電影台》下架(空頻 預留節目規劃用)



CH80新增《MTV Live》

CH89變更為《美麗人生購物台》

CH109 變改為新購的《Comedy Central Asia》

CH168新增《狼谷育樂台》

新增免費收視的付費頻道

CH118《凱亞綜合台》

CH230 《Nickelodeon Asia》兒童台

CH231 《Nick Jr.》兒童台

優視傳播是台灣大哥大旗下「孫公司」，目前共代理《MOMO親子台》、《衛視中文台》、《 FOX Movies》、《 FOX》、《國家地理頻道》、《衛視電影台》等6個衛星電視頻道，因為與北都之間的授權費無法達成共識，其中4個頻道已在日前下架，3日再增加2個。北都表示， 包括已經下架的《國家地理頻道》及FOX系列，北都並未放棄任何再上架的可能性，未來只要雙方達成共識，就可能恢復上架。