彰化農家漢遇貴人「20萬滾成億元大戶」　2顆子彈讓他一天狂賠3億

圖、文／鏡週刊

出身彰化務農家庭、高工畢業的張松允，憑著對投資市場的好奇與熱情，拿著20萬本金一頭栽進股票與期貨中，在37歲時就賺進10億元；但也曾因二顆子彈事件，一天內慘賠3億元。「億來億去」是「期貨天王」張松允的傳奇故事，不過，縱橫股市30餘年後，年屆五旬的他不再搶進殺出，而是放慢腳步轉做長線投資。

▲從當兵時開始接觸股市，來自彰化的莊稼人張松允沒被股市改變個性與生活習性，卻靠股市改變了人生。（圖／鏡週刊提供，下同）



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張松允近來將投資眼光放在5G產業中的最上游－雲端。他解釋，5G的重點在物聯網，當所有東西連上網路後，資訊都得儲存在雲端，「雲端是寡占市場、又不太需要增加設備，獲利時間能拉得非常長。」

對於國際市場動態侃侃而談，話至雲端更是眼睛發亮、如數家珍，在在顯露張松允30多年股齡的餘裕。然而他毫無架子，淺顯又氣定神閒地道出投資策略與心法，更總以台語「嘿、嘿」作結，本土味十足。來自彰化的莊稼人，是如何與股市結下不解之緣的？這要從張松允當兵時開始說起。

「那時民國70幾年，股市開始熱，像是正新輪胎掛牌不久，就天天漲停。斗大的新聞標題寫著『投資一個月抵半年薪水』，讓我覺得股市真是太迷人、太刺激了。」因此張松允每次從軍營放假，不是去電影院、KTV，反而總是往號子跑，直接體驗股票的神奇與熱情。

由於他沒有金融證券相關背景，因此常穿梭在營業大廳，拿著分析報告仔細研讀，跟著股民一起討論明牌，卻因為本金不多遲遲未下手。「有個同鄉的阿姨，常跟我搭同班公車到同個券商，熟識後很阿莎力地借了我一些錢，才籌到20萬元開始投資。」張松允從股市賺錢後，除了如數歸還借款，也和阿姨保持聯絡、交流投資看法至今，堪稱現代版的一飯之恩。

時屆退伍前，張松允聽分析師推薦，投注所有積蓄買下股價20元的光寶10張；退伍後成為送貨員，每天在烈日下揮汗如雨地掙錢，薪資卻不如預期。然而，當他2個月後回頭檢查證券帳戶時，光寶已大漲1倍，獲利比1年的薪水還多，這讓他嚐到投資股票的甜美滋味。

「這件事給了我靈感，與其埋頭工作，不如給自己1、2年的時間鑽研股票。」於是他毅然辭掉工作，把股票當作老闆，每天進出號子買賣股票、或窩在房裡研讀股市書籍。張松允回憶起，專職投資的第一年十分難熬，由於抓不到要領，勝率不高。「但就是做中學，每天檢討操作中的問題、把失敗的經驗當借鏡，市場是我最好的老師。」

張松允投資小檔案

出生：1967年

現職：專業投資人

投資經歷：32年

學歷：國立員林崇實高級工業職業學校

經歷：元大京華期貨經理事業董事長、力武機電董事長等

投資心法：鎖定科技趨勢，挑出具護城河的好公司長期投資

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