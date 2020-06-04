　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國再祭媒體制裁！　路透：《央視》、《中新社》將被列為「外國使團」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中華人民共和國國旗,五星旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國可能將《中央電視台》列入外國使團。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

《路透社》獨家消息指出，美國欲再對中國大陸祭出媒體制裁，將增列4間中國大陸媒體為「外國使團」，包含最大的國有電視《中央電視台》與第二大國有新聞機構《中國新聞社》。

三名消息人士向《路透社》透露，美國國務院預計至少再指定4家中國官方媒體機構為「外國使團」（foreign missions），加大其在美國境內活動的限制。據了解，這4家媒體包含最大的國有電視《中央電視台》（簡稱央視）與第二大國有新聞機構《中國新聞社》（簡稱中新社），最快可能在當地時間4日宣布，但也有可能延後。

美方在2月時，決定將新華社、中國環球電視網 (中國國際電視台)、中國國際廣播電台、中國日報，以及人民日報海外版的美國總代理海天發展公司列為「外國使團」，必須遵守1982年《外國使團法》相關規定，不論是購買、租賃辦公空間或人事變動，都必須向美國政府進行登記。

當時外交部發言人耿爽表示，中方將對等要求美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代週刊》這5家美國媒體駐華分社向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面材料。

►►防疫期間也要一樣美麗！

★★好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
彰化農家漢遇貴人「20萬滾成億元大戶」　2顆子彈讓他一天狂賠
博恩遭批侵權回應了！2點堅持《TAIWAN》合理使用：願創作
腦癌4期女想吃「停產泡麵」　味丹董事長一句話讓網哭了
三倍券4大質疑　李艷秋曝「政府沒說的想法」：用錢來修理我們
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亞特蘭大「暴力6警」被起訴　敲破車窗猛拖大學生男女下車

美前防長痛批川普「試圖分裂」社會！　全美見證「沒有成熟領導」的後果

川普最新回應「態度轉彎」！誓言派軍隊上街　國防部長：我不支持

美國再祭媒體制裁！　路透：《央視》、《中新社》將被列為「外國使團」

英相強生「首次回應」佛洛伊德之死：卑劣噁心，不可原諒

美股三大指數翻紅！5月新增失業人口「狂減少1747萬」　道瓊漲破527點　

WHO未否認「官員抱怨中國拖延公布資訊」　直接拒答跳過發問

美國防部長不挺川普引用暴亂法　白宮：防長目前仍在任

佛洛伊德之死4警察全被控！　白人警「罪名升級」最久刑期達40年

全球新冠肺炎破38.2萬人不治　逾644萬人確診

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

怎麼賺被動式收入達到財誤自由　他變「藍鑽講師」用幹話爆笑教學

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

40歲喜迎女兒...6年後遭警壓脖亡　佛洛伊德伴侶：她再也沒爸爸了

亞特蘭大「暴力6警」被起訴　敲破車窗猛拖大學生男女下車

美前防長痛批川普「試圖分裂」社會！　全美見證「沒有成熟領導」的後果

川普最新回應「態度轉彎」！誓言派軍隊上街　國防部長：我不支持

美國再祭媒體制裁！　路透：《央視》、《中新社》將被列為「外國使團」

英相強生「首次回應」佛洛伊德之死：卑劣噁心，不可原諒

美股三大指數翻紅！5月新增失業人口「狂減少1747萬」　道瓊漲破527點　

WHO未否認「官員抱怨中國拖延公布資訊」　直接拒答跳過發問

美國防部長不挺川普引用暴亂法　白宮：防長目前仍在任

佛洛伊德之死4警察全被控！　白人警「罪名升級」最久刑期達40年

全球新冠肺炎破38.2萬人不治　逾644萬人確診

網紅界出動聲援「黃氏兄弟」瑋瑋！　哲哲心疼曝他3年辛酸…愛莉莎莎：會一直愛你

5G iPad Pro傳2021年亮相！搭A14X晶片、配Mini-LED顯示器

就愛這一味！偷遍全台火車廁所「不鏽鋼垃圾桶」　噁賊抓到了

罷韓倒數！孫大千點出「交大返鄉專車」4質疑　怒批：就是賄選

老公LINE收佛系告白「讓我們家和萬事興」　正宮傻眼告討50萬

NBA回來了！22隊參與7月復賽　表決「迪士尼計劃」

一匹馬受困橋下鐵絲網「悲鳴掙扎」！高雄男下班目擊　掏老虎鉗救出牠

西門町名店逃亡潮？肯德基關門、Roots搬家　里長分析下一波倒的2店家

警察肉身擋彈！採購時程銜接出問題　全國可用防彈衣剩1／3

亞特蘭大「暴力6警」被起訴　敲破車窗猛拖大學生男女下車

屁孩騎士「車體噴漆+持球棒追打」　超扯原因：不爽公車煞車太大聲

國際熱門新聞

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

美國禁中國客機出入境！原因曝光

6歲男童慘跌入馬桶！在糞坑中溺死「尖叫沒人回」

川普激推　WHO恢復奎寧臨床試驗

美警又殺黑人！執法記錄器「完全沒有畫面」

佛系防疫推手認：該更嚴格管制

世衛未否認「怨中拖延公布資訊」　官員拒答

紐約第五大道釘木板自保　木工：這是海盜的地盤

黛米蘿絲用大咪咪療癒躁動的心

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

前非裔警察隊長遭殺　陳屍人行道

國防部長：反對動用美軍對付示威

美國5月就業報告好消息！三大指數翻紅

更多熱門

相關新聞

美國5月就業報告好消息！三大指數翻紅

美國5月就業報告好消息！三大指數翻紅

美國周三（3日）公布ADP就業報告，5月相較4月的「就業人數減少」少了1747萬人，明顯大幅改善，足證明逐步解封後，就業市場壓力大大降低。投資人因而看好美股反彈，三大指數全收高，道瓊更大漲2％以上。

佛洛伊德之死4警察全被控！最久刑期40年

佛洛伊德之死4警察全被控！最久刑期40年

美國禁中國客機出入境！原因曝光

美國禁中國客機出入境！原因曝光

即／權威記者披露：NBA回來了！7月31開打

即／權威記者披露：NBA回來了！7月31開打

社群平台Snapchat 停止推廣川普帳號

社群平台Snapchat 停止推廣川普帳號

關鍵字：

央視中新社中央電視台中國新聞社外國使團北美要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

朴春腫臉現身「韓網震驚」登熱搜

聶永真聲援黃氏兄弟瑋瑋　「沒有做錯事」

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

更多

最夯影音

更多
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚
騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面