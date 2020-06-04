美國再祭媒體制裁！　路透：《央視》、《中新社》將被列為「外國使團」

▲美國可能將《中央電視台》列入外國使團。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

《路透社》獨家消息指出，美國欲再對中國大陸祭出媒體制裁，將增列4間中國大陸媒體為「外國使團」，包含最大的國有電視《中央電視台》與第二大國有新聞機構《中國新聞社》。

三名消息人士向《路透社》透露，美國國務院預計至少再指定4家中國官方媒體機構為「外國使團」（foreign missions），加大其在美國境內活動的限制。據了解，這4家媒體包含最大的國有電視《中央電視台》（簡稱央視）與第二大國有新聞機構《中國新聞社》（簡稱中新社），最快可能在當地時間4日宣布，但也有可能延後。

美方在2月時，決定將新華社、中國環球電視網 (中國國際電視台)、中國國際廣播電台、中國日報，以及人民日報海外版的美國總代理海天發展公司列為「外國使團」，必須遵守1982年《外國使團法》相關規定，不論是購買、租賃辦公空間或人事變動，都必須向美國政府進行登記。

當時外交部發言人耿爽表示，中方將對等要求美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代週刊》這5家美國媒體駐華分社向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面材料。

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