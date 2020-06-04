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英相強生「首次回應」佛洛伊德之死：卑劣噁心，不可原諒

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▲▼英國首相強生（Boris Johnson）4日進行例行防疫記者會，回應佛洛伊德之死。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）3日進行例行防疫記者會，回應佛洛伊德之死。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）3日針對佛洛伊德之死表示，明尼蘇達周涉事4名員警的行為「極度惡劣」且「不可原諒的」，他完全能夠理解為何人們會走上街頭示威。

綜合外電報導，美國明尼蘇達州的明尼亞波里斯（Minneapolis）自25日佛洛伊德死後，於隔天引發街頭示威騷亂，至今已經9天，示威者群眾中往往能見到不同種族、皮膚，但都痛恨種族歧視的人們。而黑人長期受到白人警察及社會結構的欺壓，在英國也同樣上演，因此「黑人的命也是命」（#Black Lives Matter）的抗議怒火，也跨越大西洋延燒至英格蘭。

▲▼國防部長證實，華盛頓特區2日集結了1600名美國正規軍。（圖／路透）.

▲美國國防部長證實，華盛頓特區2日集結了1600名美國正規軍。（圖／路透）

在野黨工黨黨魁斯塔摩（Keir Starmer）較早時已表態，此事曝光了許多人在美國受到種族歧視及仇恨行為的經驗，「我很驚訝總理竟然到現在都還沒說任何話，但我真的希望下一次他和川普總統談話時，他能告訴他（川普）英國有多厭惡他對這件事的反應。」

強森在脫歐議題上與川普的意見相近，而且兩人都同屬右翼政黨，近年經常被譏為與川普「臭氣相投」的強森，於在野黨對手開砲後，很快露面就此事「首次」回應，「美國發生的事是極度惡劣的，是不可原諒的，我們從螢幕上看到事情發生，而我完全能夠理解示威者為何上街。」

▲▼明尼斯亞波利斯警員紹文（Derek Chauvin）用膝蓋壓死黑人男子，事後已被革職並逮捕。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

▲佛洛伊德之死的美國非裔悲憤，英國非裔公民感同身受。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

西方世界為首的美國，如今爆發種族歧視示威，而自由世界的領袖竟說出自己是「法律與秩序的總統」，並誓言派出美國正規軍隊上街「盡快解決問題」，讓其盟國如加拿大和英國都備感頭痛。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）2日被記者問及此事，竟然在鏡頭前語塞常達22秒，甚至一度聽到開著的麥克風傳來他的掙扎喉聲。杜魯道開口也顯得特別迴避提及某些事物及名字，尤其是「川普」兩字，並聚焦在加拿大也有同樣問題，國人應一起度過云云。

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