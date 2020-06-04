WHO未否認「官員抱怨中國拖延公布資訊」　直接拒答跳過發問

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／WHO）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾3日專電

世界衛生組織（WHO）今天拒絕回答媒體報導是否抱怨中國分享資料不足的問題，僅強調與各國共享訊息及坦率對話。此外，世衛也宣布準備恢復羥氯奎寧治療病毒臨床試驗。

美聯社2日報導，世衛官員私底下曾在1月6日那一週的會議，抱怨中國分享資料不足，難以評估病毒能有效人傳人的程度，或是它對世界其他地方構成何種風險。

這篇報導內文提到世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）曾告訴同僚，是時候改弦易轍，對中國施加更多壓力，因為擔心2002年在中國爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情可能重演。

不過，中國外交部發言人趙立堅今天稍早宣稱，有關報導與事實嚴重不符。

▲WHO未否認官員抱怨中國拖延公布資訊。（圖／翻攝Facebook／世界衛生組織）



世界衛生組織今天晚間在日內瓦舉行視訊記者會，媒體提問世衛對這則報導的評論，萊恩未直接回應提問，而是看著文稿簡短表示世衛領導層及員工皆依照相關規章，日以繼夜與會員國共享訊息及與各政府進行坦率對話，並說這就是他的說明。

隨後另有2家媒體同樣對這則報導提問，但會議主持人均以先前已回答過，直接點下一位媒體發問。

雖然世衛不願對報導發表更多評論，但今天會議上卻主動拋出另一項議題，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣布其針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）藥物疫苗的團結試驗項目，安全監視委員會在審查有關羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）藥物的數據後，認為沒有理由中止試驗。

譚德塞說團結試驗項目的執行小組已收到這項建議，也表示同意，執行小組接下來將與主要研究人員溝通恢復這項藥物的試驗。

5月25日譚德塞對外表示，因醫學雜誌「刺胳針」（Lancet）刊登了一篇研究報告指出，對病患施用羥氯奎寧可能會增加死亡風險。因此世衛將暫停相關臨床試驗。