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美國防部長不挺川普引用暴亂法　白宮：防長目前仍在任

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▲美國,華盛頓特區,示威,佛洛伊德,George Floyd。（圖／路透）

▲美國華盛頓特區宵禁時間過後，加強戒備的白宮周邊依然聚集大批示威人潮。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓3日專電

美國國防部長艾斯培不支持總統川普動用「暴亂法」平息示威。問及川普反應，白宮發言人麥肯內尼表示，國防部長現在仍是國防部長，如果川普對他失去信心，會讓外界知道。

對於艾斯培（Mark Esper）的公開表態，麥肯內尼（Kayleigh McEnany）今天在白宮記者會被問及川普對他是否還有信心時表示，如果川普對艾斯培失去信心，「我相信你們都會第一個知道」。她接著語帶保留地說表示，「至於現在，艾斯培部長仍是艾斯培部長」。

至於川普何時會動用「暴亂法」（Insurrection Act）法，麥肯內尼表示，川普目前依靠國民兵（National Guard）平息抗議活動，但若有需要川普會動用「暴亂法」，這是總統可以使用的工具。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市遭白人警員壓頸致死，引發全美憤慨，各地爆發大規模示威潮。44歲白人警察蕭文（Derek Chauvin）今天被加重改控二級謀殺。另外3名涉案的警察今天也遭控協助與教唆謀殺。

▲艾斯培反對出動現役軍人掃蕩暴力示威。（圖／路透）

川普1日表示，若各地州長或市長拒絕採取適當行動捍衛民眾生命與財產安全，他考慮動用軍隊鎮壓全美各地的示威抗議活動，這意味他將動用「暴亂法」，派遣軍隊平息各地示威抗議活動。

美國國防部長艾斯培今天向媒體表示，他反對援引鮮少使用過的「暴亂法」部署軍隊，平息因警方殘暴對待非裔美國人所掀起的全美抗議活動。他指出，動用現役軍人的選項應該只能是最後手段，唯有在情勢最危急的時候使出，「現在還不到這種情況」。

對於近來軍隊進駐華府的消息與行為引發的憂慮，艾斯培也在記者會上澄清，國民兵並未向人群發射橡皮子彈或催淚彈；要求警備人員戴上鋼盔與個人防務裝備是為了自我保護，並非是某種形式的威嚇；包括參謀首長聯席會議主席在內的軍方高層穿著野戰服，是因為這是在指揮中心以及與在街頭部隊會晤時的適當軍服。

此外，對於傳出一架國民兵直升機1日晚間在華盛頓哥倫比亞特區市區內低空飛行以恫嚇示威群眾一事，艾斯培也澄清，直到2日下午才確定此事，並已立即指示進行調查。

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