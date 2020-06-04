社群平台Snapchat停止推廣川普帳號：「種族主義與暴力」沒有灰色地帶

▲Snapchat以煽動種族主義和暴力為理由，停止推廣川普的帳號。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國社群平台Snapchat在當地時間3日宣布，停止推廣美國總統川普的帳號，這是社交媒體公司對總統表達的一種堅定立場，Snapchat也是繼日前推特（Twitter）將川普的推文標記煽動或暴力標籤之後，另一個採取行動的社群平台。

根據《紐約時報》報導，相當收到年輕人青睞的社交平台Snapchat週三表示，在確定川普總統在公眾場合發表言論會煽動暴力之後，已經停止宣傳川普總統的Snapchat帳戶，川普總統的所有帳戶內容都維持不變，但不會出現在Discover主頁上發布新聞和報導。

▲Snapchat在美國是相當受到年輕人青睞的社交平台。（圖／路透）



Snapchat的舉動對於川普算是採取了相當強硬的抵制，因為川普的發文通常具備侵略性，並且包含了威脅性與不準確之處。另外在過去一周，推特已經將川普幾則美化暴力的推文，標記上錯誤訊息的標籤。但相較之下，臉書則並未針對川普的發文做出任何處擊率的改變，並秤這些發文具備新聞價值，以言論自由的名義保留。

▲Snapchat與推特都認為，不應該推廣美化暴力的內容。（圖／路透）



Snap發言人拉庫森（Rachel Racusen）表示，「我們不會透過在Discover上給予免費宣傳來煽動種族暴力和不公正的聲音」。Snap斯皮格爾（Evan Spiegel）也強調，「在涉及種族主義，暴力和不公正內容方面，沒有灰色地帶」。

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