「雨傘革命」再現西雅圖街頭　鎮暴警專挑落單者灑胡椒噴霧

Seattle PD declared this a riot when 1 officer tried and failed to grab an umbrella to justify this use of force. This past week continues to show the inadequacies of policing. Big changes are needed and fast https://t.co/GbjeJI9W2c — Kean, STAY HOME!! SAVE LIVES!! (@2006kean) June 3, 2020

記者楊庭蒝／綜合報導

全美「佛洛伊德之死」示威行動延燒，目前進入第8天，知名論壇 Reddit 3日流傳一則影片，在西雅圖的示威現場，一群民眾聚集在街頭，人手一支雨傘與警方對峙，宛如香港「雨傘革命」的翻版再次上演，讓警民衝突的緊張氣氛再次升溫。

畫面中可以看見，看似和平的場面，在警方開始對示威者使用胡椒彈和催淚瓦斯後變了樣，原本聚集在一起的民眾，有些張開傘抵禦攻擊，有些則開始四散逃竄，現場火光此起彼落，各色的濃煙不久後瀰漫。有鎮暴警察開始搶奪示威者手上的傘，或是針對沒有傘的民眾攻擊，造成混亂的場面。

另一個畫面同樣來自西雅圖，由於天色已黑，示威者站在防暴圍籬前並張開傘，隨後鎮暴警察便開始向示威群眾丟擲催淚彈，瞬間的強光爆發後開始瀰漫著煙霧。

對此有網友在Twitter上回應，「希望一切安好」、「比傘兵部隊更勇敢的示威者」、「市長應該要下台負責」。

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