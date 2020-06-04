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振興3倍券這樣用最划算！　理財專家：選「非實體券」有這3大優點

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▲信用卡情境圖。（圖／資料照）

▲政府推出振興三倍券，銀行陸續推出回饋方案，專家建議，民眾善用非實體券的方式，才能領得更有感。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

「振興三倍券」即將在7月15日上路，除了領實體券外，也開放使用信用卡、電子支付、電子票證等數位支付工具，許多飯店觀光餐飲業者，包括銀行，也紛紛發揮創意，各自推出加碼方案，希望搶下這波商機。對於滿天的促銷方案，專家建議民眾善用非實體券的方式，才能領得更有感。

振興三倍券領取方式分為實體券、數位版，其中，數位又分成信用卡、電子票證、電子支付共3種方式，從7月1日開始綁定，7月15日開始累積消費，滿3,000元可獲得2,000元回饋。

請繼續往下閱讀...

如果民眾選信用卡，下個月帳單可直接扣抵2,000元；選電子支付，則轉2,000元到帳戶；至於電子票證是到超商靠卡回存2,000元。

QA1：振興3倍券有實體券、非實體，該選那個最划算？

Money101總經理朱本傑觀察到，疫情之後，民眾的支付習慣正大幅改變，非接觸式支付工具深受市場青睞，針對振興三倍券的使用方式，建議民眾可以善加使用「非實體」的振興三倍券方案，原因主要有3點。

第一，與指揮中心的防疫準則相呼應，盡量減少接觸、降低病毒傳播速度

第二，消費者選用信用卡、電子支付的振興三倍券，不僅能獲政府的2,000元回饋，金融業者也相繼投入加碼方案，提供給持卡人約10%左右回饋，讓消費者領得很有感。

第三，業者或許也能透過納入指定消費商店的活動設計，提振深受疫情影響的國內旅遊業、娛樂業、餐飲業等等，也能增加持卡人的消費力度。

Money101金融比較平台也提醒，民眾若選用紙本實體振興券，由於無法找零，民眾每筆消費金額至少要與面額（200元或500元）相符，才比較划算。

▲振興三倍券如何領取，經濟部用簡易圖表，幫助大家瞭解。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

▲振興三倍券如何領取，經濟部用簡易圖表，幫助大家瞭解。（圖／翻攝自Facebook／經濟部，點圖可放大）

QA2：數位版的振興三倍券，有哪些信用卡優惠方案已經出爐？

多家銀行力挺振興三倍券，陸續推出信用卡回饋方案，其中台新銀行率先宣布，綁定台新信用卡刷滿3,000元，除了可拿到政府提供的2000元外，額外再享300元刷卡回饋，而前1萬名綁定者，首筆消費滿100元，再送100元，最多加碼回饋400元；此外，持卡人還可疊加台新所有信用卡的既有優惠。

至於新辦卡的民眾只要刷滿3,000元，除了政府提供的2,000元，額外還享有1,000元現金回饋，換句話說，刷3,000元可拿3,000元。

中信銀行也將全力配合「振興三倍券政策」推出行銷活動，包含旅遊、餐飲、百貨、休閒等民生消費優惠，還可疊加原中信卡最高15%回饋；其他金融機構目前仍在規劃中，預計近期將對外公布。

QA3：數位版的振興三倍券可直接從ATM提2,000元現金出來？

目前政院針對民眾於ATM領取振興券的現金回饋尚在規劃階段，中信銀行表示，若後續確認可於ATM回饋直接提領現金，將全力支援政府推動的政策，於全台逾6,000台的ATM提供該項服務。

台新銀行也規劃提供民眾最便利的「振興三倍券」ATM提領方案，民眾可利用信用卡、電子支付和電子票證消費累積滿3,000元後，再持個人金融卡，透過台新銀行ATM直接提領政府回饋的2,000元現金。

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