實價登錄新制7/1上路　桃園首創申報後24小時搶先查看

▲地政局於市政會議進行「實價登錄 2.0」專題報告。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

實價登錄2.0新制將於7月1日正式上路，桃園市政府地政局表示，實價登錄新制重點將義務人回歸買賣雙方，且應併同登記案件移轉時申報，並視錯誤內容，分輕重處罰，如逾期申報，按次處罰3萬至15萬（依限申報免罰機會）；民眾申報後24小時，即可於「桃園住宅及不動產資訊桃寶網」搶先查看，為全國首創，有效提升效率。

另，價格資訊申報不實，處以3萬至15萬（未予改正機會，直接裁罰），而價格資訊以外申報不實，處以6,000至3萬元（一次改正免罰機會）。

▲地政局於市政會議進行「實價登錄 2.0」專題報告。(圖／市府提供)

地政局3日指出，不動產買賣登記案件的實價登錄於2012年8月1日實施，經過三讀修法後，將於今年7月1日以2.0版本正式上路。因應實價登錄新制上路，地政局結合相關單位資源，透過教育訓練、線上直播、公會座談會及網路平台影片播放等多元管道，加強臨櫃專人輔導，積極主動向民眾宣導新措施。

除了設有未申報的貼心簡訊提醒外，申報前，民眾可透過市府實登專區的懶人包，瞭解相關資訊；申報期間，則提供一站化服務，減少民眾申辦等待時間；申報後24小時，即可於「桃園住宅及不動產資訊桃寶網」搶先查看，為全國首創，有效提升效率。地政局3日於市政會議進行「實價登錄 2.0」專題報告，做出上述說明。

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