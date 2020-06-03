買賣斷電子雜誌免營業稅　預計9月上路　線上書城可望受惠

▲電子雜誌營業稅新制將在9月上路。（圖／Kono電子雜誌平台提供）

記者吳靜君／台北報導

電子雜誌怎麼課稅？財政部核釋，電子雜誌如果可供讀者買斷、永久保存，免課營業稅；但是若僅限一段時間可以閱讀，就要課稅，新制預計9月1日上路，預估線上的書城等可望受惠。

賦稅署官員表示，電子雜誌怎麼課稅？過去是憑2011年的解釋令判斷，雜誌社出版與紙本雜誌相同的電子雜誌，透過網路提供讀者閱讀，可以視為「雜誌社出版品」，所以雜誌如果透過自己的網站、應用程式（App）讓讀者閱讀或購買雜誌，就是免課營業稅。

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但是，隨著科技發展、網路發達，電子雜誌數量增加，上架的管道也多元，例如出現線上書城等電子平台業者，雜誌社也會與線上書城合作，提供電子雜誌，由線上書城提供給用戶閱讀。

但是，雜誌社與線上的書城合作，營業稅課稅實務上可能存在許多爭議，所以財政部近日重新檢討法規的合理性，並發布新的解釋令。未來不論何種型態，如果是電子雜誌的讀者可以買斷該電子雜誌，並且永久保存者，就可以免課徵營業稅，但如果提供的電子雜誌是有閱讀「期限」不可以保存下來者，就類似出租書籍，就要課徵營業稅。

對出版業者而言，過去不論是賣斷或者是出租給讀者閱讀，都免營業稅，9月之後就只剩賣斷給讀者才免營業稅，其餘要課稅；至於線上書城的部分，則大部分要營業稅，所以9月之後反而僅只有出租閱讀的要課稅，因此財政部給業者一段緩衝期，至9月才開始生效。

財政部表示，新令所稱「電子雜誌」，指以電子形式（含網路）發行，具備一定名稱，刊期7日以上3月以下，且按期出版之刊物，其封面、內容刊載足資辨識與紙本雜誌相同且僅供閱讀。